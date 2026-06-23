開業30年的新光三越台南中山店傳10月熄燈 百貨回應：本周對外說明

從今年4月起，新光三越台南中山店將在今年結束營業的傳聞就在專櫃間與地方社群間傳開，「新光三越可能在30年租約到期後將不續約」。今晚又有訊息指出，營業30年新光三越台南中山店將在10月熄燈，全棟大樓將由業主啟動改造工程，轉型為「國際連鎖飯店＋全新複合式商場」，對此，新光三越回應，「相關營運規劃，本周內對外說明」。

位於台南火車站前的新光三越中山店，曾經是台南站前地標，自1996年10月開業以來，承載了無數在地人的青春與消費回憶。然而，近年隨著台南商圈重心移轉，同體系西門新天地與南紡購物中心強勢崛起，加上站前鐵路地下化工程長期的交通陣痛期，導致站前人潮不復以往，也有了該據點租約到期後將不續約的討論。

今晚傳出的改建藍圖顯示，這棟建築將改造轉行為「國際連鎖飯店＋全新複合式商場」。對此消息，新光三越並未正面否認，僅預告本周五將正式對外說明。而因應台南中山店可能不續約的變局，新光三越也早在三年前就展開西門新天地大改裝，台南小北門店也在去年展店開幕，做好商圈重心轉換的佈局與準備。