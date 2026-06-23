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IKEA「榴槤風味冰狗」登場 3款榴槤果泥霜淇淋接力開吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，不只可以吃到一支20元的「榴槤風味霜淇淋」，今年更首次推出「榴槤風味冰狗」。圖／IKEA提供
IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，不只可以吃到一支20元的「榴槤風味霜淇淋」，今年更首次推出「榴槤風味冰狗」。圖／IKEA提供

榴槤控注意！IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，不只可以吃到一支20元的「榴槤風味霜淇淋」，今年更首次推出「榴槤風味冰狗」；還有「D888甘榜榴槤霜淇淋」、「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」、「D197貓山王榴槤霜淇淋」等3款榴槤果泥霜淇淋每兩週一款接力開賣，人氣美食「金絲榴槤捲」同步好評回歸。

IKEA「榴槤風味霜淇淋」以濃郁榴槤香氣搭配綿密滑順霜淇淋口感，搭配酥脆甜筒更添層次，售價20元。今年全新登場的 「榴槤風味冰狗」，將濃郁香甜的榴槤風味霜淇淋夾入柔軟微熱的熱狗麵包中，交織出冷熱反差的獨特口感，帶來不同於一般甜點的驚喜體驗，售價35元。

除了經典榴槤風味霜淇淋，另外還有3款加入不同品種榴槤果泥的限定霜淇淋也將輪番登場。即日起至7月1日限定販售的「D888甘榜榴槤霜淇淋」，選用來自馬來西亞的D888甘榜榴槤果泥，風味香甜柔和，售價45元；7月2日至7月15日接棒登場的「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」，選用馬來西亞知名D24蘇丹王榴槤果泥製作，D24被譽為最普遍且最受歡迎的榴槤品種之一，甜度適中，入口後能感受到飽滿果香與綿密口感，售價65元；7月16日至7月29日壓軸登場的「D197貓山王榴槤霜淇淋」，則是眾多榴槤愛好者心中的夢幻品種，貓山王果肉厚實細緻、色澤金黃，入口扎實而綿密的口感與霜淇淋完美融合，展現深受老饕喜愛的獨特風味，售價85元。

人氣創意熱食「金絲榴槤捲」今年也重新回歸瑞典餐廳，外層以麵包絲包裹後炸至金黃酥脆，內餡則選用香氣濃郁的榴槤製成，綿密滑順的口感與酥脆外皮形成鮮明對比，。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，「金絲榴槤捲」同步回歸。圖／IKEA提供
IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，「金絲榴槤捲」同步回歸。圖／IKEA提供

IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，「D888甘榜榴槤霜淇淋」、「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」、「D197貓山王榴槤霜淇淋」等3款榴槤果泥霜淇淋每兩週一款接力開賣。圖／IKEA提供
IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，「D888甘榜榴槤霜淇淋」、「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」、「D197貓山王榴槤霜淇淋」等3款榴槤果泥霜淇淋每兩週一款接力開賣。圖／IKEA提供

IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，「榴槤風味霜淇淋」以濃郁榴槤香氣搭配綿密滑順霜淇淋口感，售價20元。圖／IKEA提供
IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，「榴槤風味霜淇淋」以濃郁榴槤香氣搭配綿密滑順霜淇淋口感，售價20元。圖／IKEA提供

IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，今年首次推出「榴槤風味冰狗」。圖／IKEA提供
IKEA榴槤季即日起至7月29日限時登場，今年首次推出「榴槤風味冰狗」。圖／IKEA提供

榴槤 霜淇淋

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