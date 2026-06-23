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萊爾富攜手頂呱呱打造台味饗宴 呱呱包風味炒飯、紅茶雪泥三明治開吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富攜手頂呱呱推出10款台味美食，限量加價購周邊商品同步登場。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手頂呱呱推出10款台味美食，限量加價購周邊商品同步登場。圖／萊爾富提供

台味聯名美食再出擊，萊爾富攜手台灣速食品牌「頂呱呱」於6月24日至8月18日推出全新聯名系列商品，將消費者熟悉的炸雞、呱呱包與紅茶雪泥等經典風味，融入鮮食、烘焙與即食商品之中，共有10款特色商品，並同步推出多款限量加價購周邊，讓消費者從餐桌到生活收藏，一次感受雙品牌攜手打造的台味魅力。

萊爾富此次聯名鮮食系列以頂呱呱經典人氣餐點為靈感，透過超商鮮食型態重新演繹，其中「紅茶雪泥三明治」（售價49元）將頂呱呱招牌紅茶雪泥化身綿密餡料，融合濃郁茶香紅茶餡；預計7月8日上市的「地瓜起司雞排三明治」（售價49元），以黑胡椒風味雞排搭配香甜地瓜餡與濃郁起司，鹹香甜味完美平衡。主食系列包括「呱呱包風味炒飯」（售價99元），將頂呱呱招牌呱呱包獨特香氣融入炒飯之中，搭配胡椒香氣十足的雞排；「炸雞白醬燉飯」（售價99元）選用墨西哥風味雞球搭配濃郁奶香白醬燉飯，再佐以香甜炸地瓜塊。

烘焙系列融合頂呱呱特色風味，「地瓜小吐司」（售價38元）將鬆軟吐司揉合地瓜內餡，入口散發自然甘甜；「起司QQ麵包」（售價38元）以Q彈麵包體包裹濃郁起司醬與切達起司片，咬下瞬間濃厚奶香爆發；「紅茶奶霜菠蘿麵包」（售價38元）以酥香菠蘿外皮搭配頂呱呱紅茶元素，內餡注入特調紅茶奶霜，層次豐富；「巧克力啵啵麵包」（售價45元）以Q彈麻糬搭配濃郁巧克力醬，再裹上香濃巧克力外層，巧克力控不可錯過。

近年健身與健康飲食風潮盛行，高蛋白商品也加入本次聯名陣容。「這款雞胸肉很頂呱呱」（售價69元）使用頂呱呱招牌辣味炸雞香料醃製，將經典辣味炸雞風味濃縮進雞胸肉中；「椒麻雞柳條」（售價49元）採用獨家椒麻比例調味，香麻微辣卻不嗆口。

除了聯名美食外，萊爾富同步推出頂呱呱限定加價購周邊，消費者於全店不限金額消費即可加購「復古餐盒衛生紙套」（加價購199元），以頂呱呱第一代野餐盒為設計理念，充滿濃濃懷舊氛圍；「日式風格袖套」（加價購59元）材質採用冰絲涼感布料，花紋以相撲選手抱著炸雞桶為設計主題，結合濃厚日式風格元素；「頂呱呱櫃台造型娃包」（加價購79元）化身迷你頂呱呱櫃台，讓娃娃秒變店員，可愛度爆表；「三角發光立牌」（加價購89元）採雙面設計，結合萊爾富與頂呱呱品牌LOGO，兼具收藏與展示價值。上述商品數量有限、售完為止。

此外，活動期間購買任一頂呱呱聯名指定商品，即可隨機獲得頂呱呱優惠折扣碼一份，優惠內容包含「呱呱包2入79折」、「原味炸雞2入79折」、「辣味雞翅2入79折」等。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

萊爾富攜手頂呱呱打造台味饗宴。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手頂呱呱打造台味饗宴。圖／萊爾富提供

萊爾富攜手頂呱呱，6月24日至8月18日推出全新聯名系列商品，「紅茶奶霜菠蘿麵包」、「紅茶雪泥三明治」必吃。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手頂呱呱，6月24日至8月18日推出全新聯名系列商品，「紅茶奶霜菠蘿麵包」、「紅茶雪泥三明治」必吃。圖／萊爾富提供

萊爾富同步推出頂呱呱限定加價購周邊，消費者於全店不限金額消費即可加購「復古餐盒衛生紙套」（加價購199元），以頂呱呱第一代野餐盒為設計理念，充滿濃濃懷舊氛圍。圖／萊爾富提供
萊爾富同步推出頂呱呱限定加價購周邊，消費者於全店不限金額消費即可加購「復古餐盒衛生紙套」（加價購199元），以頂呱呱第一代野餐盒為設計理念，充滿濃濃懷舊氛圍。圖／萊爾富提供

「三角發光立牌」（加價購89元）採雙面設計，結合萊爾富與頂呱呱品牌LOGO。圖／萊爾富提供
「三角發光立牌」（加價購89元）採雙面設計，結合萊爾富與頂呱呱品牌LOGO。圖／萊爾富提供

萊爾富同步推出頂呱呱限定加價購周邊，消費者於全店不限金額消費即可加購，數量有限售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富同步推出頂呱呱限定加價購周邊，消費者於全店不限金額消費即可加購，數量有限售完為止。圖／萊爾富提供

頂呱呱 萊爾富

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