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27春夏米蘭男裝周／王星越老錢貴公子 賞Giorgio Armani鬆弛地中海風

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Silvana Armani首度打造的2027度假系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供
Silvana Armani首度打造的2027度假系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供

壓軸米蘭男裝周的Giorgio Armani大秀於時間6月22日晚間登場，在品牌總部歷史庭院發表2027春夏系列，並首度同步呈現女裝2027度假系列。大陸新生代演員王星越現身秀場，以一身Armani經典剪裁的2026 秋冬系列的墨綠色絲絨西裝，內搭白色襯衫，展現優雅慵懶的意式老錢風，為這場象徵品牌新世代交棒的重要發表增添話題。

今年男裝系列由品牌男裝設計主管Leo Dell'Orco操刀，以「地中海風情」為題，從地中海千年來文化、商貿與文明交匯的歷史出發，透過義大利剪裁結合異域元素，勾勒出兼具旅行感與鬆弛氣息的夏日衣櫥。

系列色彩取材自海岸風景，包含日曬岩石般的白色、沙土色、香料色、鈷藍以及低調的霧金色，呈現陽光與海風交織的氛圍。設計上則延續Armani最擅長的柔軟剪裁，以狩獵外套、加長版西裝、修身長褲及帶有遊牧風格的襯衫構成主軸，在俐落與飄逸之間取得平衡。大量採用亞麻、棉質、山東綢等天然材質，搭配刺繡細節、布料肌理與比例變化，展現品牌一貫低調而精緻的工藝語言。Leo Dell'Orco特別強調，本季輪廓略為拉長、收窄，展現更加修長優雅的比例。

女裝部分則由Silvana Armani首次負責度假系列，延續男裝的自然基調，透過西裝、大衣與連身裙塑造流動輪廓，並以天藍色、灰紫色點綴，讓男裝經典語彙與女性柔美線條自然融合。男裝與負責女裝的Silvana Armani首次聯手發表，被視為品牌邁向新時代的重要里程碑：在極簡美學重新受到年輕世代關注之際，Armani依舊以不疾不徐的步調，展現其歷久彌新的優雅力量。

王星越出席Giorgio Armani 2027春夏系列大秀。圖／摘自品牌微博
王星越出席Giorgio Armani 2027春夏系列大秀。圖／摘自品牌微博

Giorgio Armani 2027春夏系列以色彩層次細緻呈現地中海氛圍。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 2027春夏系列以色彩層次細緻呈現地中海氛圍。圖／ORSINI GROUP提供

2027度假系列女裝延續整體自然鬆弛的基調，透過西裝、大衣及連身裙，描繪出隨身形自在延展的輪廓。圖／ORSINI GROUP提供
2027度假系列女裝延續整體自然鬆弛的基調，透過西裝、大衣及連身裙，描繪出隨身形自在延展的輪廓。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 2027春夏系列整體造型充滿流動感。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 2027春夏系列整體造型充滿流動感。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 2027春夏系列由Leo Dell'Orco操刀設計。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 2027春夏系列由Leo Dell'Orco操刀設計。圖／ORSINI GROUP提供

王星越出席Giorgio Armani 2027春夏系列大秀。圖／摘自品牌微博
王星越出席Giorgio Armani 2027春夏系列大秀。圖／摘自品牌微博

2027度假系列女裝以輕盈線條、精緻工藝及柔和色調為主要特色。圖／ORSINI GROUP提供
2027度假系列女裝以輕盈線條、精緻工藝及柔和色調為主要特色。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 2027春夏系列以輕鬆而帶個性的輪廓為主軸。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 2027春夏系列以輕鬆而帶個性的輪廓為主軸。圖／ORSINI GROUP提供

Armani 米蘭 地中海

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