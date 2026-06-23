27春夏米蘭男裝周／王星越老錢貴公子 賞Giorgio Armani鬆弛地中海風
壓軸米蘭男裝周的Giorgio Armani大秀於時間6月22日晚間登場，在品牌總部歷史庭院發表2027春夏系列，並首度同步呈現女裝2027度假系列。大陸新生代演員王星越現身秀場，以一身Armani經典剪裁的2026 秋冬系列的墨綠色絲絨西裝，內搭白色襯衫，展現優雅慵懶的意式老錢風，為這場象徵品牌新世代交棒的重要發表增添話題。
今年男裝系列由品牌男裝設計主管Leo Dell'Orco操刀，以「地中海風情」為題，從地中海千年來文化、商貿與文明交匯的歷史出發，透過義大利剪裁結合異域元素，勾勒出兼具旅行感與鬆弛氣息的夏日衣櫥。
系列色彩取材自海岸風景，包含日曬岩石般的白色、沙土色、香料色、鈷藍以及低調的霧金色，呈現陽光與海風交織的氛圍。設計上則延續Armani最擅長的柔軟剪裁，以狩獵外套、加長版西裝、修身長褲及帶有遊牧風格的襯衫構成主軸，在俐落與飄逸之間取得平衡。大量採用亞麻、棉質、山東綢等天然材質，搭配刺繡細節、布料肌理與比例變化，展現品牌一貫低調而精緻的工藝語言。Leo Dell'Orco特別強調，本季輪廓略為拉長、收窄，展現更加修長優雅的比例。
女裝部分則由Silvana Armani首次負責度假系列，延續男裝的自然基調，透過西裝、大衣與連身裙塑造流動輪廓，並以天藍色、灰紫色點綴，讓男裝經典語彙與女性柔美線條自然融合。男裝與負責女裝的Silvana Armani首次聯手發表，被視為品牌邁向新時代的重要里程碑：在極簡美學重新受到年輕世代關注之際，Armani依舊以不疾不徐的步調，展現其歷久彌新的優雅力量。
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