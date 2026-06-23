快訊

抓到了！北市大同區槍擊案槍手落網 懷疑被害人出老千才行兇

台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

DJI Osmo Pocket 4P雙鏡頭電影級規格亮相 兩大套裝選擇滿足創作需求

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DJI Osmo Pocket 4P雙鏡頭最高支援12倍數位變焦，一機搞定全場景拍攝。記者黃筱晴／攝影
DJI Osmo Pocket 4P雙鏡頭最高支援12倍數位變焦，一機搞定全場景拍攝。記者黃筱晴／攝影

DJI全新旗艦口袋雲台相機Osmo Pocket 4P將於6月29日在台灣正式上市，聯強國際舉辦新品搶先體驗會，宣布這款主打「將專業放進口袋」的新機，鎖定Vlogger、短影音創作者及專業影像工作者，透過更強大的影像規格與完整配件組合，打造隨手拍出電影感畫面的創作體驗。

Osmo Pocket 4P採用雙鏡頭配置，包括1吋廣角鏡頭與1/1.28吋中焦鏡頭，支援3倍光學變焦、6倍無損變焦及最高12倍數位變焦，可兼顧風景、人像及遠距離拍攝需求。新機搭載LOFIC技術，提供高達17檔動態範圍，並支援D-Log 2色彩模式與4K 240fps超級慢動作錄影，讓創作者擁有更大的後製調色空間與影像表現力。

聯強國際表示，Pocket系列自2018年推出以來，憑藉DJI三軸雲台穩定技術與影像實力，已成為市場代表性產品。此次Osmo Pocket 4P更進一步導入圖傳技術，可透過取景遙控器即時監看畫面，同時支援DJI Mic系列無線麥克風，強化影音創作流程。

此次Osmo Pocket 4P推出「標準套裝」與「Vlog套裝」兩種版本。標準套裝內含主機、補光燈、1/4吋螺紋手柄、便攜收納袋、USB-C快充線及手繩等基本配件；Vlog套裝則額外加入迷你三腳架、收納包、FrameTap取景遙控器，以及DJI Mic Mini 2發射器等配件，提供更完整的拍攝與收音能力，滿足從日常記錄到專業創作的不同需求。

隨著Osmo Pocket 4P加入產品陣容，DJI也完成Osmo Pocket系列布局，從入門級Pocket 3、進階Pocket 4到旗艦Pocket 4P，涵蓋不同預算與拍攝需求。官方表示，新機售價及上市活動資訊將於6月29日晚間8時正式公布。

Osmo Pocket 4P採用雙鏡頭配置，包括1吋廣角鏡頭與1/1.28吋中焦鏡頭，支援最高12倍數位變焦，可兼顧風景、人像及遠距離拍攝需求。記者黃筱晴／攝影
Osmo Pocket 4P採用雙鏡頭配置，包括1吋廣角鏡頭與1/1.28吋中焦鏡頭，支援最高12倍數位變焦，可兼顧風景、人像及遠距離拍攝需求。記者黃筱晴／攝影

DJI Osmo Pocket 產品線完整佈局，滿足市場多元的拍攝設備需求。圖／聯強國際提供
DJI Osmo Pocket 產品線完整佈局，滿足市場多元的拍攝設備需求。圖／聯強國際提供

DJI Osmo Pocket 4P雙主攝口袋電影機將於6月29日晚間8點正式上市，開啟口袋電影創作新時代。記者黃筱晴／攝影
DJI Osmo Pocket 4P雙主攝口袋電影機將於6月29日晚間8點正式上市，開啟口袋電影創作新時代。記者黃筱晴／攝影

DJI Osmo Pocket 4P標準套裝與Vlog套裝內容物公開，完美匹配不同需求使用者。圖／聯強國際提供
DJI Osmo Pocket 4P標準套裝與Vlog套裝內容物公開，完美匹配不同需求使用者。圖／聯強國際提供

串聯DJI多元生態系，DJI Osmo Pocket 4P透過取景遙控器穩定遙控圖傳即時影像。圖／聯強國際提供
串聯DJI多元生態系，DJI Osmo Pocket 4P透過取景遙控器穩定遙控圖傳即時影像。圖／聯強國際提供

延伸閱讀

更多玩法！Insta360 Luna Ultra可拆卸遙控螢幕、頭部追蹤功能超吸睛

漲價預期催出購機熱潮 momo 電玩主機近一月業績年增七成

《玩具總動員5》新角色莉莉板掀話題 Belkin、CASETiFY推童趣聯名新品

尋找台灣 2.0全球徵片 邀創作者說台灣故事

相關新聞

27春夏米蘭男裝周／王星越老錢貴公子 賞Giorgio Armani鬆弛地中海風

壓軸米蘭男裝周的Giorgio Armani大秀於時間6月22日晚間登場，在品牌總部歷史庭院發表2027春夏系列，並首度同步呈現女裝2027度假系列。大陸新生代演員王星越現身秀場，以一身Armani經典剪裁的2026 秋冬系列的墨綠色絲絨西裝，內搭白色襯衫，展現優雅慵懶的意式老錢風，為這場象徵品牌新世代交棒的重要發表增添話題。

DJI Osmo Pocket 4P雙鏡頭電影級規格亮相 兩大套裝選擇滿足創作需求

DJI全新旗艦口袋雲台相機Osmo Pocket 4P將於6月29日在台灣正式上市，聯強國際舉辦新品搶先體驗會，宣布這款主打「將專業放進口袋」的新機，鎖定Vlogger、短影音創作者及專業影像工作者，透過更強大的影像規格與完整配件組合，打造隨手拍出電影感畫面的創作體驗。

鮭魚壽司只能排第二！藏壽司「人氣Top10」名單公佈　冠軍每盤60元

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」公佈2026人氣排行，其中「茶碗蒸」擠下「鮭魚」奪下冠軍，第二名至第五名，則分別為「生鮭魚脂」、「鮪魚」、「炙烤起司鮭魚」與「北海道大帆立貝」。

當F1遇上奢華郵輪！意鉑一號停泊摩納哥 3千多架無人機點亮地中海夜空

摩納哥每年初夏最令人期待的盛事，除了引擎轟鳴的賽車聲浪，還有圍繞著賽道展開的頂級生活方式體驗。今年來自地中海的奢華海洋旅遊品牌Explora Journeys再度攜手Formula 1 Monaco Grand Prix，於停泊在摩納哥赫庫勒港的EXPLORA I舉辦官方揭幕派對，為2026年一級方程式賽車路易威登摩納哥大獎賽揭開序幕。

瞄準女性客群 Gogoro推出新車Luna搶市

電動機車龍頭Gogoro推出今年度新車「Gogoro Luna」，瞄準女性客群搶市，補助前價格83980元屬於中高端車款，若以台北市補助為基準，最低入手價為34680元，執行長姜家煒表示，完整年度銷售目標挑戰2萬台，對今年電動機車市場仍樂觀看待，全年的銷量會比去年更好，成長幅度挑戰15%。

「華碩服務Plus」主機保固、電池、到府維修一次補齊 年底前享8折優惠

筆電已成為工作、學習與生活不可或缺的工具，消費者選購筆電時也不再只看重規格與效能，而是開始將保固年限、電池健康、維修便利性等長期使用成本納入考量。看準這股趨勢，華碩正式推出全新「華碩服務Plus」，透過整合式售後服務方案，提供更完整的原廠保障，協助用戶降低後續維護風險與使用負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。