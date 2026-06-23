DJI Osmo Pocket 4P雙鏡頭電影級規格亮相 兩大套裝選擇滿足創作需求

DJI全新旗艦口袋雲台相機Osmo Pocket 4P將於6月29日在台灣正式上市，聯強國際舉辦新品搶先體驗會，宣布這款主打「將專業放進口袋」的新機，鎖定Vlogger、短影音創作者及專業影像工作者，透過更強大的影像規格與完整配件組合，打造隨手拍出電影感畫面的創作體驗。

Osmo Pocket 4P採用雙鏡頭配置，包括1吋廣角鏡頭與1/1.28吋中焦鏡頭，支援3倍光學變焦、6倍無損變焦及最高12倍數位變焦，可兼顧風景、人像及遠距離拍攝需求。新機搭載LOFIC技術，提供高達17檔動態範圍，並支援D-Log 2色彩模式與4K 240fps超級慢動作錄影，讓創作者擁有更大的後製調色空間與影像表現力。

聯強國際表示，Pocket系列自2018年推出以來，憑藉DJI三軸雲台穩定技術與影像實力，已成為市場代表性產品。此次Osmo Pocket 4P更進一步導入圖傳技術，可透過取景遙控器即時監看畫面，同時支援DJI Mic系列無線麥克風，強化影音創作流程。

此次Osmo Pocket 4P推出「標準套裝」與「Vlog套裝」兩種版本。標準套裝內含主機、補光燈、1/4吋螺紋手柄、便攜收納袋、USB-C快充線及手繩等基本配件；Vlog套裝則額外加入迷你三腳架、收納包、FrameTap取景遙控器，以及DJI Mic Mini 2發射器等配件，提供更完整的拍攝與收音能力，滿足從日常記錄到專業創作的不同需求。

隨著Osmo Pocket 4P加入產品陣容，DJI也完成Osmo Pocket系列布局，從入門級Pocket 3、進階Pocket 4到旗艦Pocket 4P，涵蓋不同預算與拍攝需求。官方表示，新機售價及上市活動資訊將於6月29日晚間8時正式公布。

Osmo Pocket 4P採用雙鏡頭配置，包括1吋廣角鏡頭與1/1.28吋中焦鏡頭，支援最高12倍數位變焦，可兼顧風景、人像及遠距離拍攝需求。記者黃筱晴／攝影

DJI Osmo Pocket 產品線完整佈局，滿足市場多元的拍攝設備需求。圖／聯強國際提供

DJI Osmo Pocket 4P雙主攝口袋電影機將於6月29日晚間8點正式上市，開啟口袋電影創作新時代。記者黃筱晴／攝影

DJI Osmo Pocket 4P標準套裝與Vlog套裝內容物公開，完美匹配不同需求使用者。圖／聯強國際提供