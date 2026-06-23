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鮭魚壽司只能排第二！藏壽司「人氣Top10」名單公佈 冠軍每盤60元
來自日本的迴轉壽司「藏壽司」公佈2026人氣排行，其中「茶碗蒸」擠下「鮭魚」奪下冠軍，第二名至第五名，則分別為「生鮭魚脂」、「鮪魚」、「炙烤起司鮭魚」與「北海道大帆立貝」。
依照藏壽司最新的人氣銷售排行，拿下冠軍的副食餐點「茶碗蒸」自開賣以來已經銷售突破3000萬碗，今年也首度超越鮭魚銷量，拿下2026年人氣餐點榜首。另外在第六名至第十名，則為「人氣鮭魚三貫」、「炸蝦天婦羅握壽司」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「鮪魚大腹」與「炙烤起司酪梨豬五花」。雖然讓出冠軍寶座，但是鮭魚系列在前十名中佔據3個位置，顯現高度人氣。
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