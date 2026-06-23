當F1遇上奢華郵輪！意鉑一號停泊摩納哥 3千多架無人機點亮地中海夜空

摩納哥每年初夏最令人期待的盛事，除了引擎轟鳴的賽車聲浪，還有圍繞著賽道展開的頂級生活方式體驗。今年來自地中海的奢華海洋旅遊品牌Explora Journeys再度攜手Formula 1 Monaco Grand Prix，於停泊在摩納哥赫庫勒港的EXPLORA I舉辦官方揭幕派對，為2026年一級方程式賽車路易威登摩納哥大獎賽揭開序幕。

這也是品牌連續第二年成為摩納哥大獎賽周末的重要合作夥伴。當暮色籠罩蔚藍海岸，意鉑一號化身漂浮於海上的奢華沙龍，迎接來自全球的賓客、時尚名流與體壇傳奇人物，共同展開一場結合速度、品味與海洋生活美學的盛宴。

●一艘郵輪，成為摩納哥最耀眼的社交舞台

停泊於赫庫勒港核心位置的意鉑一號，不僅坐擁觀賞賽事的絕佳視角，更成為賽事周期間唯一停泊港區的奢華郵輪。

賓客在甲板上品酩特調雞尾酒，遠眺蒙特卡洛夜色與地中海海岸線，感受賽車文化與歐洲奢華生活方式交織的獨特氛圍。對許多國際旅人而言，觀賞F1已不只是觀看比賽，而是一場涵蓋美食、時尚、社交與旅行的生活體驗。

Explora Journeys全球總裁Anna Nash表示，品牌希望透過與世界頂級體育盛事合作，重新定義海上旅居體驗，讓郵輪成為旅客探索世界與享受奢華生活的重要場域。

●3,050架無人機編織夜空 創下歐洲最大規模演出

當晚最震撼的時刻，莫過於摩納哥港上空登場的無人機燈光秀。

超過3,050架無人機同步升空，在夜空中描繪出摩納哥城市輪廓、經典街道賽道以及象徵榮耀的大獎賽獎盃，打造長達10分鐘的沉浸式視覺演出。巨大光影畫面最高達183公尺、寬244公尺，被譽為歐洲歷來最大規模的無人機表演之一，也象徵F1與摩納哥合作將延續至2035年的長遠願景。

●從賽車傳奇到時尚巨星 共聚海上派對

除了視覺盛宴，音樂與名流陣容同樣令人矚目。

法國知名DJ暨音樂人Bob Sinclar帶來專屬演出，將現場氣氛推向高潮；國際超模Naomi Campbell也驚喜現身甲板，為這場專屬派對增添時尚光彩。

賽車界重量級人物同樣到場共襄盛舉，包括兩屆F1世界冠軍Mika Häkkinen、世界冠軍Damon Hill以及知名車手David Coulthard等人皆現身會場，讓這場海上聚會成為速度與風格交會的最佳縮影。

在摩納哥大獎賽期間，意鉑一號不只是停泊於港灣的觀賽平台，更是串聯賽車文化、社交場合與奢華旅行的重要據點。當F1賽道上的速度激情與地中海海風相遇，也讓人看見未來高端旅遊的新樣貌。

海上派對演出亮眼。圖/Explora Journeys提供

當暮色籠罩蔚藍海岸，意鉑一號化身漂浮於海上的奢華沙龍。圖/Explora Journeys提供

當暮色籠罩蔚藍海岸，意鉑一號化身漂浮於海上的奢華沙龍。圖/Explora Journeys提供