瞄準女性客群 Gogoro推出新車Luna搶市

電動機車龍頭Gogoro推出今年度新車「Gogoro Luna」，瞄準女性客群搶市，補助前價格83980元屬於中高端車款，若以台北市補助為基準，最低入手價為34680元，執行長姜家煒表示，完整年度銷售目標挑戰2萬台，對今年電動機車市場仍樂觀看待，全年的銷量會比去年更好，成長幅度挑戰15%。

姜家煒表示，先前與玩具總動員聯名效益很好，是推升今年銷量的主要動能，今年前5月的市占率達5.85%，而6月的前2周已經突破6%，因此看好在新車Luna下半年挑戰1萬台的銷售帶動下，今年仍持續成長。

目前各大車廠對於電動機車的推動腳步放緩，對於獨占市場的Gogoro來說，姜家煒認為，仍然很積極的在推動市場，雖然各家車廠對於電動機車有各自的見解，但電動機車提供民眾不同的體驗，趨勢也是不可逆的，不管其他廠牌投入與否，只能自己做到最好。

姜家煒也說，對於Gogoro來說，目標就是要永續的經營，而財務則是指標，要獲利就要做對的事情，不會為了衝銷量就殺折扣，只要把車做好、客戶服務做好，整體來說在有節奏的軌道上，對於今年能源事業要達到損益兩平的目標，目前進度是超前。