「華碩服務Plus」主機保固、電池、到府維修一次補齊 年底前享8折優惠

筆電已成為工作、學習與生活不可或缺的工具，消費者選購筆電時也不再只看重規格與效能，而是開始將保固年限、電池健康、維修便利性等長期使用成本納入考量。看準這股趨勢，華碩正式推出全新「華碩服務Plus」，透過整合式售後服務方案，提供更完整的原廠保障，協助用戶降低後續維護風險與使用負擔。

華「華碩服務Plus」涵蓋6大核心服務，包括主機延伸保固、電池延伸保固、到府維修、清潔保養、硬碟故障不取回以及硬體安裝服務。其中主機保固可延長至第3年，並提供本地或國際保固支援；到府維修則由工程師前往指定地點協助檢修，節省送修往返時間。

針對經常外出工作的商務人士與行動辦公族群，華碩也提供電池保固延長至2至3年的方案，若檢測異常可免費更換原廠電池，避免續航力衰退影響工作效率。此外，原廠清潔保養服務可定期進行檢測與深度清潔，協助設備維持穩定效能。

在資料安全方面，「硬碟故障不取回」服務讓用戶在更換故障硬碟時，可保留原有硬碟，降低個人資料或企業機密外流風險；搭配硬體安裝服務，也能由專業人員協助記憶體與儲存裝置升級。

華碩同步推出3大延伸套件，包括「全能延伸套件」、「進階延伸套件」與「電力延伸套件」，依不同需求提供彈性選擇。其中全能延伸套件包含國際主機延保、電池延保、到府維修、硬碟故障不取回及清潔保養等完整服務；進階延伸套件主打主機與電池延保搭配清潔保養；電力延伸套件則適合重視電池健康的使用者。

即日起至2026年底前，不限新舊機用戶皆可享有延伸套件限時優惠，最低8折起。以Zenbook、Vivobook及ProArt系列為例，全能延伸套件優惠價為7,960元、進階延伸套件5,180元、電力延伸套件2,080元；ROG與TUF Gaming系列則分別為9,500元、6,300元及2,300元。

另外，凡於2027年6月30日前購買並完成登錄，還可獲得「皇家快速通關」與「零出保回饋」兩項尊榮服務。若延伸套件期間未使用保固服務，期滿後最高可獲得ASUS Store 3,000元購物金。

華碩也將於7月1日至7月31日推出「筆電回娘家」活動，凡已過保的華碩家用或電競筆電皆可免費預約1次原廠健檢服務，協助用戶掌握設備健康狀況。對於經常出差的商務人士、仰賴筆電工作的自由工作者，以及重視設備穩定性的學生族群而言，透過延伸保障提前做好規劃，將有助於降低未來維修與使用風險。

主機延伸保固，提供第3年原廠主機保固 ，延長設備保障期限，支援本地及國際保固服務，優雅化解過保焦慮。圖／華碩提供

到府維修服務，由工程師抵達指定地點協助檢修，省下送修奔波與等待時間，讓使用者在忙碌行程中也能獲得即時且便利的支援。圖／華碩提供