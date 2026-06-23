快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

聽新聞
0:00 / 0:00

不只種下50萬棵樹！ZEGNA助守護「水下森林」力挺菲律賓島嶼生態

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ZEGNA於2026年巴塞爾藝術展期間推出的環保托特包。圖／ZEGNA提供
ZEGNA於2026年巴塞爾藝術展期間推出的環保托特包。圖／ZEGNA提供

自2010年起持續投入藝術與永續議題的義大利精品男裝品牌ZEGNA，近日於2026年巴塞爾藝術展（Art Basel）期間公布「VISIBLE Situated Fellowship」獎學金計畫得主，由菲律賓班塔延島藝術與社群平台GOODLand獲選，延續品牌透過藝術推動社會與環境變革的長期承諾。

VISIBLE計畫由ZEGNA基金會與義大利城邦藝術基金會（Cittadellarte – Fondazione Pistoletto）共同發起，源自藝術家米開朗基羅皮斯特萊托（Michelangelo Pistoletto）的理念，長年支持具有社會參與性與生態意識的藝術實踐。自2022年起，該計畫轉型為「Situated Fellowships」獎學金，為關注真實社群與集體轉型的藝術家提供長期研究與策展支持。

今年獲獎的GOODLand由藝術家Martha Atienza於2020年創立，扎根菲律賓米沙鄢群島班塔延島，與當地漁民、農民及社區合作，推動海洋保育、文化韌性與永續生活。團隊將海床視為亟需守護的「水下森林」，透過教育、研究及海洋塑膠再利用計畫，凝聚居民共同守護島嶼生態。面對近年頻繁侵襲菲律賓的強烈颱風與氣候失衡問題，GOODLand也將運用此次獎學金推動多項行動，包括導入可充電手電筒系統，以減少潛水壓縮機造成的污染，並持續舉辦海岸及海底清潔工作，建立人與海洋共存的永續模式。

事實上，環境保育一直是ZEGNA品牌核心價值的一部分。位於義大利比耶拉山區、占地約100平方公里的「Oasi Zegna」綠洲，自1930年代以來已種植超過50萬棵樹木，發展成兼具自然、生態與社群共榮的場域。品牌亦透過藝術文化平台「ZEGNART」，串聯跨世代藝術倡議，強調藝術不只是美學表現，更是一種能夠喚起責任感、推動長期改變的力量。

2026年ZEGNA VISIBLE Situated Fellowship獲獎項目GOODLand。圖／ZEGNA提供
2026年ZEGNA VISIBLE Situated Fellowship獲獎項目GOODLand。圖／ZEGNA提供

2026年ZEGNA VISIBLE Situated Fellowship獲獎項目GOODLand。圖／ZEGNA提供
2026年ZEGNA VISIBLE Situated Fellowship獲獎項目GOODLand。圖／ZEGNA提供

菲律賓 義大利

延伸閱讀

高雄金馬賓館如何重獲新生？ 御盟大膽的決定

規模史上最大！台灣視覺藝術展登西班牙馬德里皇家植物園

桃市府攜手產學界簽署合作備忘錄　共築「瑞興濕地」永續典範

登上一艘舟，乘著黑潮漂流 臺南市美術館海洋議題展「隨波逐潮：流動的跨文化海洋敘事」

相關新聞

不只種下50萬棵樹！ZEGNA助守護「水下森林」力挺菲律賓島嶼生態

自2010年起持續投入藝術與永續議題的義大利精品男裝品牌ZEGNA，近日於2026年巴塞爾藝術展（Art Basel）期間公布「VISIBLE Situated Fellowship」獎學金計畫得主，由菲律賓班塔延島藝術與社群平台GOODLand獲選，延續品牌透過藝術推動社會與環境變革的長期承諾。

韓流男神丹寧範本「SEVENTEEN珉奎、TXT然竣」夏日質感BOY穿搭公式

Calvin Klein全新生活時尚店近日於首爾潮流核心城東區聖水洞開幕，同時也匯聚K-POP韓流星光，包括SEVENTEEN的珉奎（Mingyu）、TOMORROW X TOGETHER（TXT）的然竣（Yeonjun）與BABYMONSTER的Ahyeon與Rora皆時髦現身這棟風格大店，同時並示範「夏日極簡丹寧風」穿搭，提供質夏季質感清爽系穿搭最理想的範本。

日本豪斯登堡砸重金大變身！首座絕景雲霄飛車2027登場

日本九州知名主題樂園度假區「豪斯登堡」再拋震撼消息！園方宣布，將於2027年推出開業以來首座雲霄飛車，也是豪斯登堡歷來投資規模最大的遊樂設施計畫，主打結合歐洲街景與海灣絕景的沉浸式體驗，讓遊客在高速奔馳中飽覽園區獨有風光。

南美洲版洛克斐勒豪門家族！Graziella Ortiz藝術珍藏巴黎佳士得上拍

國際拍賣行佳士得（Christie's）宣布，將於2026年9月23日於巴黎舉辦「葛拉齊亞拉·帕蒂尼奧·德·奧爾蒂斯·利納雷斯珍藏」（Graziella PATIÑO DE ORTIZ LINARES Collection）專場拍賣。這場總估價介於2,300萬至3,300萬歐元（約合新台幣8億至11.5億元）的歷史性拍賣，共呈獻約60件頂級法國古典大師畫作、宮廷家具及皇室御用銀器，繼時尚大師紀梵希（Hubert de Givenchy）與羅斯柴爾德家族（Rothschild）的傳奇宅邸拍賣後，近年來最受矚目的私人收藏拍賣。

王座一口氣引進3大餐飲品牌 日本超夯400店鰻魚飯首度來台

王座（2751）23日宣布取得代理日本擁有近四百間分店之連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」品牌與台灣知名港式餐飲「美利港式茶檔」及「KEN香時髦中菜」品牌，推升王座旗下品牌數達12個，全台直營門市約70家，加上海外8家門市，公司擴張剛需性版圖，力拚全年合併營收再戰歷史新高。

今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

隨著「薄底鞋熱潮」與「不費力的時髦」持續風行，如何在日常中穿出低調卻高級的氛圍，已成為穿搭顯學。今夏，運動品牌PUMA與極簡時尚品牌COS分別推出全新鞋履，以隨性慵懶的穆勒鞋與浪漫細膩的芭蕾舞鞋，重新定義日常的「精緻慵懶」美學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。