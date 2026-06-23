不只種下50萬棵樹！ZEGNA助守護「水下森林」力挺菲律賓島嶼生態

自2010年起持續投入藝術與永續議題的義大利精品男裝品牌ZEGNA，近日於2026年巴塞爾藝術展（Art Basel）期間公布「VISIBLE Situated Fellowship」獎學金計畫得主，由菲律賓班塔延島藝術與社群平台GOODLand獲選，延續品牌透過藝術推動社會與環境變革的長期承諾。

VISIBLE計畫由ZEGNA基金會與義大利城邦藝術基金會（Cittadellarte – Fondazione Pistoletto）共同發起，源自藝術家米開朗基羅皮斯特萊托（Michelangelo Pistoletto）的理念，長年支持具有社會參與性與生態意識的藝術實踐。自2022年起，該計畫轉型為「Situated Fellowships」獎學金，為關注真實社群與集體轉型的藝術家提供長期研究與策展支持。

今年獲獎的GOODLand由藝術家Martha Atienza於2020年創立，扎根菲律賓米沙鄢群島班塔延島，與當地漁民、農民及社區合作，推動海洋保育、文化韌性與永續生活。團隊將海床視為亟需守護的「水下森林」，透過教育、研究及海洋塑膠再利用計畫，凝聚居民共同守護島嶼生態。面對近年頻繁侵襲菲律賓的強烈颱風與氣候失衡問題，GOODLand也將運用此次獎學金推動多項行動，包括導入可充電手電筒系統，以減少潛水壓縮機造成的污染，並持續舉辦海岸及海底清潔工作，建立人與海洋共存的永續模式。

事實上，環境保育一直是ZEGNA品牌核心價值的一部分。位於義大利比耶拉山區、占地約100平方公里的「Oasi Zegna」綠洲，自1930年代以來已種植超過50萬棵樹木，發展成兼具自然、生態與社群共榮的場域。品牌亦透過藝術文化平台「ZEGNART」，串聯跨世代藝術倡議，強調藝術不只是美學表現，更是一種能夠喚起責任感、推動長期改變的力量。

2026年ZEGNA VISIBLE Situated Fellowship獲獎項目GOODLand。圖／ZEGNA提供