韓流男神丹寧範本「SEVENTEEN珉奎、TXT然竣」夏日質感BOY穿搭公式

Calvin Klein全新生活時尚店近日於首爾潮流核心城東區聖水洞開幕，同時也匯聚K-POP韓流星光，包括SEVENTEEN的珉奎（Mingyu）、TOMORROW X TOGETHER（TXT）的然竣（Yeonjun）與BABYMONSTER的Ahyeon與Rora皆時髦現身這棟風格大店，同時並示範「夏日極簡丹寧風」穿搭，提供質夏季質感清爽系穿搭最理想的範本。

SEVENTEEN的珉奎選擇了「全丹寧」的穿搭公式，分別以淺藍與深藍的挺括丹寧襯衫，搭配水洗直筒牛仔褲，解開胸前鈕扣、捲起袖口，搭配俐落的黑色皮帶，將Calvin Klein標誌性的美式粗獷與性感身形完美融合。

TXT的然竣頂著一頭搶眼的亮眼金髮，身穿復古水洗廓形牛仔褲，上身以極簡白T外搭一襲藍白條紋寬鬆襯衫，並隨性的將單邊衣擺紮入褲頭，平衡了時髦感與街頭隨性。

BABYMONSTER的Ahyeon與Rora則合體示範了青春洋溢的美式甜妹丹寧風，Rora身穿黑色滾白邊的雙層針織小背心，下身搭配深色高腰寬褲，手提精緻的黑色皮革水桶包；Ahyeon以一件修身的短款滾邊白T露出腰部線條，下身搭配淺藍色牛仔褲，兩人一深一淺的丹寧呼應，也是今夏閨蜜穿搭的最美範本。

Calvin Klein這間位於城東區聖水 (67, Seongsui-ro）的三層樓全新店舖，保留了建築物原有的結構特色，同時融入Calvin Klein的現代美學。店內大量保留原始外露的混凝土牆和橫樑，並運用柔和的米白色石灰塗層與中性暖色調，營造出舒適沉穩的購物氛圍。

在空間規劃上，一樓專門展示丹寧服飾系列，二樓以品牌經典內衣系列為核心亮點。在這兩層空間中，Calvin Klein經典單品均搭配相應服裝與配飾，打造當季的重點造型。三樓則設有專屬造型諮詢區，為顧客提供更進階的購物體驗。

SEVENTEEN的珉奎與TXT的然竣，示範了全丹寧的質感穿搭公式。圖／Calvin Klein提供

TXT的然竣以藍白條紋襯衫內搭白T與丹寧褲，示範夏日清爽丹寧風。圖／Calvin Klein提供

SEVENTEEN的珉奎以同色系丹寧，示範了全丹寧的穿搭公式。圖／Calvin Klein提供