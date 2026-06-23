台味饗宴 萊爾富攜手頂呱呱推出10款台味美食

看準近年消費者對在地品牌與經典美食的喜愛，萊爾富攜手台灣速食品牌頂呱呱推出全新聯名系列商品，將消費者熟悉的炸雞、呱呱包與紅茶雪泥等經典風味，融入鮮食、烘焙與即食商品之中，讓消費者直接在超商門市就可以吃到台式炸雞。

萊爾富表示，此次聯名時間為6月24日至8月18日，共推出10款特色商品，並同步推出多款限量加價購周邊，讓消費者從餐桌到生活收藏，感受雙品牌攜手打造的台味魅力。

萊爾富指出，此次聯名鮮食系列以頂呱呱經典人氣餐點為靈感，透過超商鮮食型態重新演繹，打造日常的餐食選擇，包括「紅茶雪泥三明治」、「地瓜起司雞排三明治」，而主食系列同樣誠意十足，包括「呱呱包風味炒飯」、「炸雞白醬燉飯」等。

萊爾富表示，近年健身與健康飲食風潮盛行，高蛋白商品也加入本次聯名陣容；除了聯名美食外，萊爾富同步推出頂呱呱限定加價購周邊。消費者於全店不限金額消費即可加購。

萊爾富表示，希望透過此次跨品牌合作，將台灣消費者熟悉且喜愛的經典美味，以更便利、更貼近日常的方式帶進生活之中，讓消費者在萊爾富門市，也能隨時享受頂呱呱的經典風味，感受雙品牌攜手打造的美食魅力。