日本豪斯登堡砸重金大變身！首座絕景雲霄飛車2027登場

日本九州知名主題樂園度假區「豪斯登堡」再拋震撼消息！園方宣布，將於2027年推出開業以來首座雲霄飛車，也是豪斯登堡歷來投資規模最大的遊樂設施計畫，主打結合歐洲街景與海灣絕景的沉浸式體驗，讓遊客在高速奔馳中飽覽園區獨有風光。

豪斯登堡以「憧憬的異世界」為品牌理念，占地約33座東京巨蛋大小，是九州最具代表性的主題樂園之一。近年來積極推動成長戰略，持續導入全球獨家與日本首創設施，希望吸引更多國內外旅客。

此次公布的全新雲霄飛車，被定位為成長戰略第四彈。園方表示，這不僅是開園以來首次打造雲霄飛車，更將結合豪斯登堡最具代表性的歐風街景與自然景觀，打造「只有在豪斯登堡才能體驗」的絕景遊樂設施，成為園區未來的新地標。

在此之前，豪斯登堡已陸續推出多項大型新設施，包括全球唯一以 Miffy 為主題的「Miffy夢幻小鎮」，以及今年4月開幕、以 EVA Unit-01 為核心的《新世紀福音戰士飛行劇場-8K-》。

其中，福音戰士新設施開幕後表現亮眼，首月入園人數較去年同期大幅成長130%，成為帶動園區人氣的重要推手，也讓豪斯登堡持續加碼投資大型娛樂設施。

園方表示，未來將持續以「精彩樂趣不停歇！」為目標，透過全新雲霄飛車與更多創新體驗，讓旅客從早到晚沉浸在歐洲風情與主題娛樂交織的夢幻世界中。