快訊

麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

日本豪斯登堡砸重金大變身！首座絕景雲霄飛車2027登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
豪斯登堡首座絶景雲霄飛車將於2027年誕生。圖/豪斯登堡提供
豪斯登堡首座絶景雲霄飛車將於2027年誕生。圖/豪斯登堡提供

日本九州知名主題樂園度假區「豪斯登堡」再拋震撼消息！園方宣布，將於2027年推出開業以來首座雲霄飛車，也是豪斯登堡歷來投資規模最大的遊樂設施計畫，主打結合歐洲街景與海灣絕景的沉浸式體驗，讓遊客在高速奔馳中飽覽園區獨有風光。

豪斯登堡以「憧憬的異世界」為品牌理念，占地約33座東京巨蛋大小，是九州最具代表性的主題樂園之一。近年來積極推動成長戰略，持續導入全球獨家與日本首創設施，希望吸引更多國內外旅客。

此次公布的全新雲霄飛車，被定位為成長戰略第四彈。園方表示，這不僅是開園以來首次打造雲霄飛車，更將結合豪斯登堡最具代表性的歐風街景與自然景觀，打造「只有在豪斯登堡才能體驗」的絕景遊樂設施，成為園區未來的新地標。

在此之前，豪斯登堡已陸續推出多項大型新設施，包括全球唯一以 Miffy 為主題的「Miffy夢幻小鎮」，以及今年4月開幕、以 EVA Unit-01 為核心的《新世紀福音戰士飛行劇場-8K-》。

其中，福音戰士新設施開幕後表現亮眼，首月入園人數較去年同期大幅成長130%，成為帶動園區人氣的重要推手，也讓豪斯登堡持續加碼投資大型娛樂設施。

園方表示，未來將持續以「精彩樂趣不停歇！」為目標，透過全新雲霄飛車與更多創新體驗，讓旅客從早到晚沉浸在歐洲風情與主題娛樂交織的夢幻世界中。

東京 日本 歐洲 遊樂園

延伸閱讀

高雄金馬賓館如何重獲新生？ 御盟大膽的決定

煙火秀加原民音樂節助攻 南投巧咖節3天創造2億元商機

台中消費潛力成長 躍百貨關鍵戰場

高力強攻 AI 散熱與新能源！橋科新廠總投資32.5億、最快2027年量產

相關新聞

日本豪斯登堡砸重金大變身！首座絕景雲霄飛車2027登場

日本九州知名主題樂園度假區「豪斯登堡」再拋震撼消息！園方宣布，將於2027年推出開業以來首座雲霄飛車，也是豪斯登堡歷來投資規模最大的遊樂設施計畫，主打結合歐洲街景與海灣絕景的沉浸式體驗，讓遊客在高速奔馳中飽覽園區獨有風光。

南美洲版洛克斐勒豪門家族！Graziella Ortiz藝術珍藏巴黎佳士得上拍

國際拍賣行佳士得（Christie's）宣布，將於2026年9月23日於巴黎舉辦「葛拉齊亞拉·帕蒂尼奧·德·奧爾蒂斯·利納雷斯珍藏」（Graziella PATIÑO DE ORTIZ LINARES Collection）專場拍賣。這場總估價介於2,300萬至3,300萬歐元（約合新台幣8億至11.5億元）的歷史性拍賣，共呈獻約60件頂級法國古典大師畫作、宮廷家具及皇室御用銀器，繼時尚大師紀梵希（Hubert de Givenchy）與羅斯柴爾德家族（Rothschild）的傳奇宅邸拍賣後，近年來最受矚目的私人收藏拍賣。

王座一口氣引進3大餐飲品牌 日本超夯400店鰻魚飯首度來台

王座（2751）23日宣布取得代理日本擁有近四百間分店之連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」品牌與台灣知名港式餐飲「美利港式茶檔」及「KEN香時髦中菜」品牌，推升王座旗下品牌數達12個，全台直營門市約70家，加上海外8家門市，公司擴張剛需性版圖，力拚全年合併營收再戰歷史新高。

今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

隨著「薄底鞋熱潮」與「不費力的時髦」持續風行，如何在日常中穿出低調卻高級的氛圍，已成為穿搭顯學。今夏，運動品牌PUMA與極簡時尚品牌COS分別推出全新鞋履，以隨性慵懶的穆勒鞋與浪漫細膩的芭蕾舞鞋，重新定義日常的「精緻慵懶」美學。

肉次方「爽吃3小時」還享用餐85折！MO-MO-PARADISE「免費送和牛」

王品旗下燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」將於7月1日於桃園中正路開設「桃園中正店」，即日起開放預約。為慶祝新店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，憑券兩人同行內用消費858元以上套餐，即可享85折優惠。7月15日前，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園中正或中壢元化店消費任1客套餐，就能免費兌換「黑虎蝦」1尾。

噶瑪蘭單桶原酒每瓶1.2萬！珍稀波特桶新品亮相 藏家手刀搶

台灣威士忌品牌噶瑪蘭（Kavalan）持續探索特殊桶陳風味，今年再度推出「經典獨奏 Colheita波特桶威士忌原酒」，選用來自葡萄牙斗羅河谷（Douro Valley）的珍稀1982年份Colheita波特酒桶熟成，打造波特桶家族全新風味篇章，展現單桶原酒獨一無二的收藏價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。