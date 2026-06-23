南美洲版洛克斐勒豪門家族！Graziella Ortiz藝術珍藏巴黎佳士得上拍

國際拍賣行佳士得（Christie's）宣布，將於2026年9月23日於巴黎舉辦「葛拉齊亞拉·帕蒂尼奧·德·奧爾蒂斯·利納雷斯珍藏」（Graziella PATIÑO DE ORTIZ LINARES Collection）專場拍賣。這場總估價介於2,300萬至3,300萬歐元（約合新台幣8億至11.5億元）的歷史性拍賣，共呈獻約60件頂級法國古典大師畫作、宮廷家具及皇室御用銀器，繼時尚大師紀梵希（Hubert de Givenchy）與羅斯柴爾德家族（Rothschild）的傳奇宅邸拍賣後，近年來最受矚目的私人收藏拍賣。

這批珍藏由拉丁美洲傳奇家族後代、20世紀最具遠見的女收藏家格拉謝拉·帕蒂尼奧·德·奧爾蒂斯·利納雷斯（Graziella Patiño de Ortiz Linares）與外交官丈夫豪爾赫（Jorge）歷時四十載悉心搜羅而成。此珍藏過去部分核心藏品已被羅浮宮、凡爾賽宮及蓋蒂博物館等頂尖機構購藏，足見其地位之顯赫；拍品在5月至7月間陸續於紐約、香港及倫敦進行全球巡迴預展後，全套珍藏將於9月17日至23日於拍賣前最後展出。

安地斯山的洛克斐勒帝國家族

本次拍賣的珍貴藏品，由Graziella Ortiz與其丈夫Jorge Ortiz Linares歷時40載精心搜羅而成。要理解這批珍藏的非凡之處，必須追溯至Graziella Ortiz的父親——玻利維亞傳奇工業家西蒙·伊圖里·帕蒂尼奧（Simón Iturri Patiño）。他在20世紀初憑藉敏銳的商業眼光，控制了全球最富庶的錫礦，隨後更將版圖擴張至英國、德國的冶煉廠，一手壟斷了國際錫業市場，獲得「錫王」美譽。

在帕蒂尼奧於1947年逝世時，他已被公認為全球最富有的人之一，財富之巨甚至超過當時玻利維亞的國家年度預算，堪稱與美國洛克斐勒、摩根家族並駕齊驅的財閥，媒體因此給予他「安地斯山洛克斐勒」（The Andean Rockefeller）的稱號。帕蒂尼奧家族隨後移居巴黎、紐約等地，其後代承襲了這筆驚人財富，並在歐美上流社會以頂級品味著稱。Graziella Ortiz與外交官丈夫所建立的收藏，正是在如此顯赫的家族根基上開拓而來，這對溫文儒雅、學識淵博的夫婦在定居巴黎後，迅速成為「咆哮二十年代」巴黎社交界的重要核心人物，並建立起了歷史上最珍貴的裝飾藝術與古典大師私人收藏之一。

華托大師罕見鉅作 估價待詢最吸睛

此次拍賣最引人注目的焦點，莫過於藝術史上大名鼎鼎的法國畫家尚安東尼華托（Jean-Antoine Watteau）於1717年創作的《迷人島嶼》（L'Île enchantée）。這幅畫作展現了極致的繪畫詩意，被公認為目前極少數留在私人手中的華托最重要作品之一。該作在1984年巴黎大皇宮舉辦的華托回顧展，以及2025年尚蒂伊城堡的展覽中皆曾引發轟動，其畫面中如夢似幻、泛著藍調的山景，據傳便是受到羅浮宮典藏的達文西大作直接啟發，極具歷史價值。

另一件畫作鉅作則是尚歐諾黑弗拉戈納爾（Jean-Honoré Fragonard）的《渴望的時刻》或《幸福的戀人》（L'Instant désiré ou les Amants heureux）。畫中流暢的筆觸與輕撫身軀的柔和光線，將時間定格在永恆的擁抱中，徹底展現了弗拉戈納爾的極致造詣，是博物館等級之作。拍品中還包含安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）受拿破崙三世委託創作的《凱撒大帝》（Jules César）肖像，以及文藝復興大師法拉巴托羅米歐（Fra Bartolommeo）極罕見的雙面風景素描《義大利城鎮風光》，皆展現出該家族在繪畫收藏上的非凡美感。

皇室來源銀器與宮廷家具 彰顯來歷有序

除了大師畫作，Graziella Ortiz珍藏在銀器領域更顯現出來歷有序的皇家氣派。其中最貴重的銀器拍品，為一組四件源自葡萄牙皇家御用餐具系列的「三光口枝狀燭台」，由18世紀法國國王御用銀匠熱爾曼父子（Thomas & François-Thomas Germain）打造。這套歷經拿破崙入侵、逃過熔毀命運的絕品，如今其餘同系列器物均藏於羅浮宮及大都會藝術博物館，本次上拍的四件是私人收藏中的最後遺珍。

此外，拍品中還包含一套由路易十四御用金匠尼古拉德勞內（Nicolas Delaunay）於1704年製作的銀鍍金執壺與盛水盆，這是全球現存唯一保存完整的德勞內套件，極具傳奇色彩。傳為頂級家具大師安德烈查爾斯布勒（André-Charles Boulle）所作的路易十四時期黑檀木書桌，是極少數至今仍保留原始文件櫃（Cartonnier）的珍貴實例。另一對由大師B.V.R.B. 打造的黑漆轉角櫃，更被證實曾是路易十五著名的情婦與藝術贊助人——蓬帕杜夫人（Madame de Pompadour）位於克雷西城堡的舊藏。

BACCIO DELLA PORTA《義大利城鎮風光（雙面畫）》（Vue d'une ville italienne），黑石筆、鋼筆及棕色墨水，28.1 x 21.4 cm，估價約60萬歐元起。圖／佳士得提供

一張路易十五時期配有鍍金青銅飾件的五斗櫃，帶有馬修克里亞德印記，約1740年，日本漆器配鍍金青銅，估價15萬歐元起。圖／佳士得提供

一張路易十四時期配有鍍金青銅飾件、紫心蘇木與烏木鑲嵌的書桌及其文件櫃，傳為安德烈-查爾斯·布勒所作，約1715年，估價約40萬歐元起。圖／佳士得提供

Jean-Antoine Watteau，《迷人島嶼》（L'Île enchantée），油畫畫布，46 x 56.2 cm，估價待詢。圖／佳士得提供

一對路易十五時期配有鍍金青銅飾件的日本瓷與香蒂伊瓷枝狀燭台，約18世紀中期，採柿右衛門風格日本瓷、香蒂伊釉面瓷，配有三口光臂，估價20萬歐元起。圖／佳士得提供

Philip de László所繪《Graziella Patiño Ortiz Linares肖像》（Portrait of Graziella Patiño Ortiz Linares），1928年，Joaquín Cortés攝影© de Laszlo Foundation。圖／佳士得提供

Jean-Honoré Fragonard，《渴望的時刻》或《幸福的戀人》（L'Instant désiré ou les Amants heureux），油畫畫布，49 .5 x 60.5 cm，估價約250萬歐元。圖／佳士得提供

四件路易十五時期葡萄牙皇家御用銀質枝狀燭台，亦稱「薩提爾」（SATTIROS），尼古拉·熱爾曼與弗朗索瓦-托馬·熱爾曼印記，巴黎，1732/33年、1734/35年及1756/57年，估價約300萬歐元。圖／佳士得提供