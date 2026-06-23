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王座一口氣引進3大餐飲品牌 日本超夯400店鰻魚飯首度來台

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王座國際正式取得日本連鎖鰻魚飯品牌「鰻の成瀬」台灣代理權，雙方完成簽約合作，未來將攜手拓展台灣市場，深化王座日式餐飲品牌布局。王座／提供
王座國際正式取得日本連鎖鰻魚飯品牌「鰻の成瀬」台灣代理權，雙方完成簽約合作，未來將攜手拓展台灣市場，深化王座日式餐飲品牌布局。王座／提供

王座（2751）23日宣布取得代理日本擁有近四百間分店之連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」品牌與台灣知名港式餐飲「美利港式茶檔」及「KEN香時髦中菜」品牌，推升王座旗下品牌數達12個，全台直營門市約70家，加上海外8家門市，公司擴張剛需性版圖，力拚全年合併營收再戰歷史新高。

王座國際總經理林子恒表示，今年6月啟動代理「鰻の成瀬」、「美利港式茶檔」與「KEN香時髦中菜」三大品牌，旨在強化本公司剛需性品牌的完整度，優化與商場合作，與異國料理品牌線的豐富性。其中「美利港式茶檔」與「KEN香時髦中菜」於台灣市場分別已有3家與1家門市，將於代理後，逐步貢獻公司業績，且三大品牌規劃於今年年底前於台灣開出新門市，成為公司營收成長新引擎。

在日本已擁有近四百間分店之連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」，於2021年-2023年，兩年多時間，開出高達300多家門市，代表其流程標準化做得相當完整。王座代理「鰻の成瀬」品牌後，其鰻魚原物料將會由品牌方來台監製生產，以確保鰻魚產品美味與日本的一致性，且鰻魚飯貼合近年台灣消費者對健康飲食的需求以及喜愛日式餐飲的趨勢，規劃今年年底前於台灣百貨商場開出首家門市。

代理「美利港式茶檔」港式餐點品牌，係著眼於品牌以套餐式港點的營運，且可發展店中店及壁櫃店型，展現高坪效的成績，並且容易複製發展，目前「美利港式茶檔」台灣有台北101店、SOGO復興店與台北南港citylink店三家門市，「KEN香時髦中菜」則位於台北南港citylink店1家，合計4家門市將於代理後啟動業績貢獻，預計今年年底前將開出美利港式茶檔新門市。

王座國際代理多元新品牌布局台灣餐食市場，滿足不同餐飲消費者的需求，進而擴大並提升王座會員忠誠度與回購率，以期多品牌發揮綜效，品牌涵蓋「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」及「雞三和」等多元餐食品牌，加上2025年併購養心餐飲51％股權，2026年6月新增代理「美利港式茶檔公司」、「KEN香時髦中菜」與「鰻の成瀬」，推升旗下品牌數達12個，合計台灣已有70家直營門市，憑藉授權代理多品牌布局全球市場經營策略，成功將「段純貞」、「京都勝牛」兩代理品牌推向國際，插旗香港、美國與澳洲市場，使海外授權經營店數為8家。

王座表示，公司擴張剛需性品牌版圖，力拚今年全年合併營收，超越去年17.71億元高峰，有望再戰歷史新高，並期許營收年增維持雙位數成長。

營收 消費者 日本

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