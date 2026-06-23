快訊

麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

聽新聞
0:00 / 0:00

《飢餓遊戲》攜手台中鍋烤節 兩大人氣IP首度跨界合作

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2026台中鍋烤節」攜手中視人氣節目《飢餓遊戲》。中市經發局／提供
「2026台中鍋烤節」攜手中視人氣節目《飢餓遊戲》。中市經發局／提供

兩大人氣IP首度跨界合作！台中市政府經濟發展局宣布，「2026台中鍋烤節」今年攜手中視高人氣綜藝節目《飢餓遊戲》，將台中特色鍋烤美食搬上螢幕，帶領全國觀眾認識台中鍋烤文化與在地美食魅力。

經發局表示，節目日前至台中多家知名鍋烤店取景拍攝，主持群及來賓在遊戲闖關過程中大啖美食，精彩內容將於6月28日晚間8時播出，邀請全國民眾一起感受台中鍋烤魅力。

經發局分享節目最新曝光預告，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲及蔡黃汝(豆花妹)來到台中拍攝，當得知闖關成功即可享用鍋烤美食，現場氣氛瞬間沸騰。

許孟哲幽默表示：「前面十年都不務正業，今天終於要介紹好吃的美食！」王仁甫也笑稱：「所以今天是我們《飢餓遊戲》首集正式播出！」孫協志則接著打趣表示：「給大家試看了十年，我們總算正式開始營業！」逗趣互動讓現場笑聲不斷。

經發局指出，此次節目特別邀請「2025台中十大火鍋、燒烤及蔬食」獲獎店家參與拍攝，不論是香氣四溢的麻辣鴛鴦鍋、配料豐富的特色鍋物，或是烤網上滋滋作響的燒肉料理，都讓藝人們讚不絕口。

預告中，一塊滑嫩飽滿的巨型鴨血入口後，藝人忍不住驚呼「這是果凍吧！」；現場現烤的頂級和牛也讓主持群頻頻稱讚，大呼過癮。

經發局表示，「2026台中鍋烤節」重頭戲之一的「火鍋、燒烤店家票選活動」，將於7月14日至8月14日在「台中通」APP登場。今年除規劃抽出300組萬元鍋烤抵用券及汽車大獎之外，也加碼推出店家體驗券，鼓勵民眾深入探索台中各地特色鍋烤店家，品嚐在地美食風味。

經發局進一步說明，今年鍋烤節合作店家招募及「店家專業評選」活動持續受理報名至7月13日止，歡迎優質鍋物、燒烤及蔬食業者踴躍參與，爭取國際級評審團專業肯定，共同展現台中鍋烤產業實力。

經發局邀請民眾鎖定6月28日(周日)晚間8時播出的中視《飢餓遊戲》，跟著主持群一起走訪台中特色鍋烤名店，感受台中美食魅力，也別忘了參與今年鍋烤節票選活動，支持心目中的人氣店家，共同引爆今夏鍋烤熱潮。

相關連結網址，可以參考：《飢餓遊戲》預告連結：https://www.youtube.com/watch?v=fG5GkNu1xQc、人氣火鍋燒烤票選店家招募報名：https://www.surveycake.com/s/YV7bA、店家專業評選徵件競賽報名：https://www.surveycake.com/s/vAAL8

「2026台中鍋烤節」即將登場。中市經發局／提供
「2026台中鍋烤節」即將登場。中市經發局／提供

台中 飢餓遊戲 豆花妹

延伸閱讀

2026台南國際芒果節6/27登場

500 碗攜手環境部頒發「友善食力獎」　聚焦外送包裝減量與淨零綠生活

台帛美食外交！料理職人當一日「總統芋廚」 蕭美琴、惠恕仁盛讚

全球極限體能鋼鐵大賽 10月引爆台中

相關新聞

日本豪斯登堡砸重金大變身！首座絕景雲霄飛車2027登場

日本九州知名主題樂園度假區「豪斯登堡」再拋震撼消息！園方宣布，將於2027年推出開業以來首座雲霄飛車，也是豪斯登堡歷來投資規模最大的遊樂設施計畫，主打結合歐洲街景與海灣絕景的沉浸式體驗，讓遊客在高速奔馳中飽覽園區獨有風光。

南美洲版洛克斐勒豪門家族！Graziella Ortiz藝術珍藏巴黎佳士得上拍

國際拍賣行佳士得（Christie's）宣布，將於2026年9月23日於巴黎舉辦「葛拉齊亞拉·帕蒂尼奧·德·奧爾蒂斯·利納雷斯珍藏」（Graziella PATIÑO DE ORTIZ LINARES Collection）專場拍賣。這場總估價介於2,300萬至3,300萬歐元（約合新台幣8億至11.5億元）的歷史性拍賣，共呈獻約60件頂級法國古典大師畫作、宮廷家具及皇室御用銀器，繼時尚大師紀梵希（Hubert de Givenchy）與羅斯柴爾德家族（Rothschild）的傳奇宅邸拍賣後，近年來最受矚目的私人收藏拍賣。

王座一口氣引進3大餐飲品牌 日本超夯400店鰻魚飯首度來台

王座（2751）23日宣布取得代理日本擁有近四百間分店之連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」品牌與台灣知名港式餐飲「美利港式茶檔」及「KEN香時髦中菜」品牌，推升王座旗下品牌數達12個，全台直營門市約70家，加上海外8家門市，公司擴張剛需性版圖，力拚全年合併營收再戰歷史新高。

今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

隨著「薄底鞋熱潮」與「不費力的時髦」持續風行，如何在日常中穿出低調卻高級的氛圍，已成為穿搭顯學。今夏，運動品牌PUMA與極簡時尚品牌COS分別推出全新鞋履，以隨性慵懶的穆勒鞋與浪漫細膩的芭蕾舞鞋，重新定義日常的「精緻慵懶」美學。

肉次方「爽吃3小時」還享用餐85折！MO-MO-PARADISE「免費送和牛」

王品旗下燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」將於7月1日於桃園中正路開設「桃園中正店」，即日起開放預約。為慶祝新店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，憑券兩人同行內用消費858元以上套餐，即可享85折優惠。7月15日前，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園中正或中壢元化店消費任1客套餐，就能免費兌換「黑虎蝦」1尾。

噶瑪蘭單桶原酒每瓶1.2萬！珍稀波特桶新品亮相 藏家手刀搶

台灣威士忌品牌噶瑪蘭（Kavalan）持續探索特殊桶陳風味，今年再度推出「經典獨奏 Colheita波特桶威士忌原酒」，選用來自葡萄牙斗羅河谷（Douro Valley）的珍稀1982年份Colheita波特酒桶熟成，打造波特桶家族全新風味篇章，展現單桶原酒獨一無二的收藏價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。