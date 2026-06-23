《飢餓遊戲》攜手台中鍋烤節 兩大人氣IP首度跨界合作

兩大人氣IP首度跨界合作！台中市政府經濟發展局宣布，「2026台中鍋烤節」今年攜手中視高人氣綜藝節目《飢餓遊戲》，將台中特色鍋烤美食搬上螢幕，帶領全國觀眾認識台中鍋烤文化與在地美食魅力。

經發局表示，節目日前至台中多家知名鍋烤店取景拍攝，主持群及來賓在遊戲闖關過程中大啖美食，精彩內容將於6月28日晚間8時播出，邀請全國民眾一起感受台中鍋烤魅力。

經發局分享節目最新曝光預告，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲及蔡黃汝(豆花妹)來到台中拍攝，當得知闖關成功即可享用鍋烤美食，現場氣氛瞬間沸騰。

許孟哲幽默表示：「前面十年都不務正業，今天終於要介紹好吃的美食！」王仁甫也笑稱：「所以今天是我們《飢餓遊戲》首集正式播出！」孫協志則接著打趣表示：「給大家試看了十年，我們總算正式開始營業！」逗趣互動讓現場笑聲不斷。

經發局指出，此次節目特別邀請「2025台中十大火鍋、燒烤及蔬食」獲獎店家參與拍攝，不論是香氣四溢的麻辣鴛鴦鍋、配料豐富的特色鍋物，或是烤網上滋滋作響的燒肉料理，都讓藝人們讚不絕口。

預告中，一塊滑嫩飽滿的巨型鴨血入口後，藝人忍不住驚呼「這是果凍吧！」；現場現烤的頂級和牛也讓主持群頻頻稱讚，大呼過癮。

經發局表示，「2026台中鍋烤節」重頭戲之一的「火鍋、燒烤店家票選活動」，將於7月14日至8月14日在「台中通」APP登場。今年除規劃抽出300組萬元鍋烤抵用券及汽車大獎之外，也加碼推出店家體驗券，鼓勵民眾深入探索台中各地特色鍋烤店家，品嚐在地美食風味。

經發局進一步說明，今年鍋烤節合作店家招募及「店家專業評選」活動持續受理報名至7月13日止，歡迎優質鍋物、燒烤及蔬食業者踴躍參與，爭取國際級評審團專業肯定，共同展現台中鍋烤產業實力。

經發局邀請民眾鎖定6月28日(周日)晚間8時播出的中視《飢餓遊戲》，跟著主持群一起走訪台中特色鍋烤名店，感受台中美食魅力，也別忘了參與今年鍋烤節票選活動，支持心目中的人氣店家，共同引爆今夏鍋烤熱潮。

相關連結網址，可以參考：《飢餓遊戲》預告連結：https://www.youtube.com/watch?v=fG5GkNu1xQc、人氣火鍋燒烤票選店家招募報名：https://www.surveycake.com/s/YV7bA、店家專業評選徵件競賽報名：https://www.surveycake.com/s/vAAL8