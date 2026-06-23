今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

隨著「薄底鞋熱潮」與「不費力的時髦」持續風行，如何在日常中穿出低調卻高級的氛圍，已成為穿搭顯學。今夏，運動品牌PUMA與極簡時尚品牌COS分別推出全新鞋履，以隨性慵懶的穆勒鞋與浪漫細膩的芭蕾舞鞋，重新定義日常的「精緻慵懶」美學。

PUMA延續經典Speedcat的流線輪廓，俐落削去後跟，推出全新鞋型Speedcat Mule。此鞋款以「Slip-on Style」為核心，將隨性與優雅融入日常。高級皮革鞋面結合細緻褶皺細節，勾勒出隨性線條；無鞋帶設計搭配前掌彈性鬆緊帶，提供輕鬆穿脫的便利性，打造零費力卻充滿時髦感的日常選擇。

這次由全球品牌大使ROSÉ優雅詮釋形象大片，她換上系列外套與褲裙造型，搭配近期流行的蕾絲元素，腳踩濃郁復古的「義式濃縮」色款，展現自在、從容的時尚態度。全系列共推出四款低飽和配色，包含百搭全黑色、溫柔的杏仁焦糖與優雅的酒紅咖啡，將浪漫風格輕鬆收錄到每天的穿搭靈感中。

另一端，來自倫敦的極簡品牌COS推出最新芭蕾舞鞋靈感系列，巧妙平衡精緻設計與日常實穿性。全系列採用柔軟緞面材質打造，著重於舒適穿著感與低調細節。卡其色與粉霧裸粉色鞋款以流線輪廓與靈活彈性鞋底為特色；經典的芭蕾平底鞋則另推出巧克力棕色，搭配時髦的方框鞋頭設計與柔軟皮革內裡，在細微處展現質感。

不論是PUMA隨性高級的運動穆勒鞋，或是COS溫柔細膩的緞面芭蕾鞋，都傳遞出相同的時尚主張，時髦不必刻意，舒適與優雅可以完美並存。

Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供

COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供

COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供

COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供

Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供