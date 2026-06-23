快訊

麥當勞「神級省錢法」！100元爽吃2漢堡、8雞塊 點餐秘訣曝光

吳明賢OHCA葉克膜搶命 兩天前發文憂內科住院醫招收率僅61%創新低

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

聽新聞
0:00 / 0:00

今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供
Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供

隨著「薄底鞋熱潮」與「不費力的時髦」持續風行，如何在日常中穿出低調卻高級的氛圍，已成為穿搭顯學。今夏，運動品牌PUMA與極簡時尚品牌COS分別推出全新鞋履，以隨性慵懶的穆勒鞋與浪漫細膩的芭蕾舞鞋，重新定義日常的「精緻慵懶」美學。

PUMA延續經典Speedcat的流線輪廓，俐落削去後跟，推出全新鞋型Speedcat Mule。此鞋款以「Slip-on Style」為核心，將隨性與優雅融入日常。高級皮革鞋面結合細緻褶皺細節，勾勒出隨性線條；無鞋帶設計搭配前掌彈性鬆緊帶，提供輕鬆穿脫的便利性，打造零費力卻充滿時髦感的日常選擇。

這次由全球品牌大使ROSÉ優雅詮釋形象大片，她換上系列外套與褲裙造型，搭配近期流行的蕾絲元素，腳踩濃郁復古的「義式濃縮」色款，展現自在、從容的時尚態度。全系列共推出四款低飽和配色，包含百搭全黑色、溫柔的杏仁焦糖與優雅的酒紅咖啡，將浪漫風格輕鬆收錄到每天的穿搭靈感中。

另一端，來自倫敦的極簡品牌COS推出最新芭蕾舞鞋靈感系列，巧妙平衡精緻設計與日常實穿性。全系列採用柔軟緞面材質打造，著重於舒適穿著感與低調細節。卡其色與粉霧裸粉色鞋款以流線輪廓與靈活彈性鞋底為特色；經典的芭蕾平底鞋則另推出巧克力棕色，搭配時髦的方框鞋頭設計與柔軟皮革內裡，在細微處展現質感。

不論是PUMA隨性高級的運動穆勒鞋，或是COS溫柔細膩的緞面芭蕾鞋，都傳遞出相同的時尚主張，時髦不必刻意，舒適與優雅可以完美並存。

Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供
Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供

COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供
COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供

COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供
COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供

COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供
COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。圖／COS提供

Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供
Speedcat Mule，2,780元。圖／PUMA提供

ROSÉ穿上PUMA新鞋款Speedcat Mule，以隨性慵懶的穆勒鞋為設計，2,780元。圖／PUMA提供
ROSÉ穿上PUMA新鞋款Speedcat Mule，以隨性慵懶的穆勒鞋為設計，2,780元。圖／PUMA提供

PUMA 運動 穿搭

延伸閱讀

米蘭古宅當背景 Valentino 2027早春系列優雅叛逆揉合新世代浪漫

《玩具總動員5》新角色莉莉板掀話題 Belkin、CASETiFY推童趣聯名新品

珍稀紅、藍寶石為主的第一家台灣品牌 珮芮珠寶旗艦店落腳大直

小雛菊珠寶胸針絕對要收藏！ CASETiFY、玩具總動員、GD三方夢幻聯名

相關新聞

日本豪斯登堡砸重金大變身！首座絕景雲霄飛車2027登場

日本九州知名主題樂園度假區「豪斯登堡」再拋震撼消息！園方宣布，將於2027年推出開業以來首座雲霄飛車，也是豪斯登堡歷來投資規模最大的遊樂設施計畫，主打結合歐洲街景與海灣絕景的沉浸式體驗，讓遊客在高速奔馳中飽覽園區獨有風光。

南美洲版洛克斐勒豪門家族！Graziella Ortiz藝術珍藏巴黎佳士得上拍

國際拍賣行佳士得（Christie's）宣布，將於2026年9月23日於巴黎舉辦「葛拉齊亞拉·帕蒂尼奧·德·奧爾蒂斯·利納雷斯珍藏」（Graziella PATIÑO DE ORTIZ LINARES Collection）專場拍賣。這場總估價介於2,300萬至3,300萬歐元（約合新台幣8億至11.5億元）的歷史性拍賣，共呈獻約60件頂級法國古典大師畫作、宮廷家具及皇室御用銀器，繼時尚大師紀梵希（Hubert de Givenchy）與羅斯柴爾德家族（Rothschild）的傳奇宅邸拍賣後，近年來最受矚目的私人收藏拍賣。

王座一口氣引進3大餐飲品牌 日本超夯400店鰻魚飯首度來台

王座（2751）23日宣布取得代理日本擁有近四百間分店之連鎖鰻魚飯專賣店「鰻の成瀬」品牌與台灣知名港式餐飲「美利港式茶檔」及「KEN香時髦中菜」品牌，推升王座旗下品牌數達12個，全台直營門市約70家，加上海外8家門市，公司擴張剛需性版圖，力拚全年合併營收再戰歷史新高。

今夏慵懶美學：舒適優雅共存 從ROSÉ腳上的PUMA穆勒鞋到COS芭蕾舞鞋

隨著「薄底鞋熱潮」與「不費力的時髦」持續風行，如何在日常中穿出低調卻高級的氛圍，已成為穿搭顯學。今夏，運動品牌PUMA與極簡時尚品牌COS分別推出全新鞋履，以隨性慵懶的穆勒鞋與浪漫細膩的芭蕾舞鞋，重新定義日常的「精緻慵懶」美學。

肉次方「爽吃3小時」還享用餐85折！MO-MO-PARADISE「免費送和牛」

王品旗下燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」將於7月1日於桃園中正路開設「桃園中正店」，即日起開放預約。為慶祝新店開幕，7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，憑券兩人同行內用消費858元以上套餐，即可享85折優惠。7月15日前，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園中正或中壢元化店消費任1客套餐，就能免費兌換「黑虎蝦」1尾。

噶瑪蘭單桶原酒每瓶1.2萬！珍稀波特桶新品亮相 藏家手刀搶

台灣威士忌品牌噶瑪蘭（Kavalan）持續探索特殊桶陳風味，今年再度推出「經典獨奏 Colheita波特桶威士忌原酒」，選用來自葡萄牙斗羅河谷（Douro Valley）的珍稀1982年份Colheita波特酒桶熟成，打造波特桶家族全新風味篇章，展現單桶原酒獨一無二的收藏價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。