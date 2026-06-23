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噶瑪蘭單桶原酒每瓶1.2萬！珍稀波特桶新品亮相 藏家手刀搶
台灣威士忌品牌噶瑪蘭（Kavalan）持續探索特殊桶陳風味，今年再度推出「經典獨奏 Colheita波特桶威士忌原酒」，選用來自葡萄牙斗羅河谷（Douro Valley）的珍稀1982年份Colheita波特酒桶熟成，打造波特桶家族全新風味篇章，展現單桶原酒獨一無二的收藏價值。
此次新品隸屬噶瑪蘭備受威士忌藏家關注的「經典獨奏系列」，品牌以台灣熱帶熟成環境搭配細膩桶藝，持續發掘不同酒桶賦予威士忌的風味可能。不同於一般波特桶，Colheita波特桶以單一年份葡萄釀製，經長時間陳年後展現更深邃的果香層次。
這款1982年份Colheita波特酒桶於2017年注入新酒進行全時熟成，在台灣亞熱帶氣候催化下，酒液逐步累積豐富風味。開瓶後可感受到成熟桑椹、酸甜莓果氣息，伴隨紫羅蘭、玫瑰花香交織，再延伸出水蜜桃與柑橘等細緻果韻，入口呈現飽滿圓潤酒體，尾韻悠長，展現波特桶熟成帶來的深層魅力。
噶瑪蘭表示，Colheita波特桶的加入，也象徵品牌繼珍稀雪莉桶系列後，持續拓展波特桶家族的風味版圖，透過不同產區、年份與桶型的探索，呈現特殊桶藝在威士忌熟成過程中的多元變化。
除了酒液風味外，新品包裝設計亦呼應葡萄牙斗羅河谷風土特色，將山谷地景與河流紋理融入視覺元素，延續噶瑪蘭波特桶系列代表性的綠色調性，呈現沉穩且富層次的收藏風格。
「經典獨奏Colheita波特桶威士忌原酒」酒精濃度為原桶強度，容量750ml，建議售價新台幣12,000元，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、噶瑪蘭威士忌酒吧及各大酒專通路限量販售。
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