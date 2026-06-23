聽新聞
0:00 / 0:00
米蘭古宅當背景 Valentino 2027早春系列優雅叛逆揉合新世代浪漫
Valentino釋出由創意總監Alessandro Michele操刀的2027早春度假系列，全系列共66套造型，包含44套女裝、22套男裝，取景米蘭擁有十五世紀壁畫的歷史宅邸Villa Gaia Gandini，透過充滿生活感的畫面，交織古典底蘊與不受束縛的當代浪漫美學。
不同於傳統奢華宅邸的封閉感，Michele將這座古宅塑造成人人可親近的精神空間，系列紅色鋪棉外套印上「You can come to my villa」字樣，傳達敞開門扉、接納多元情感與自由的核心概念。設計師延續獨具玩味的美學語彙，主張保有孩童般純粹心性，同時勇於跳脫世俗框架，讓叛逆與優雅共生共存。
本季服裝打破男女裝界線，兩性單品共享同一感性基調，以高訂工藝混搭休閒輪廓重塑品牌經典。學院風條紋襯衫、柔軟針織開衫、透視上衣搭配運動長褲，刷毛衛衣疊穿丹寧長裙，亮片華麗外套與休閒運動套裝隨意組合，再搭配全新Rockstuds釘飾高跟鞋，解構既定穿搭規則，演繹自在無拘的穿衣表達。
鏡頭下模特隨意倚靠、輕輕側身的自然姿態，襯托古宅滿載歲月痕跡的溫潤氛圍。系列以修長輕盈輪廓、飽和鮮明色彩為基底，格紋套裝、動物紋大衣、繁複手工刺繡等細節，帶有世代傳承的珍藏質感。Michele表示，現代穿搭不再被場合規範束縛，精緻與隨性、優雅與舒適的自由交融，正是新世代最動人的風格態度，也為Valentino寫下兼具記憶與自我表達的全新篇章。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。