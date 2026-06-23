米蘭古宅當背景 Valentino 2027早春系列優雅叛逆揉合新世代浪漫

Valentino釋出由創意總監Alessandro Michele操刀的2027早春度假系列，全系列共66套造型，包含44套女裝、22套男裝，取景米蘭擁有十五世紀壁畫的歷史宅邸Villa Gaia Gandini，透過充滿生活感的畫面，交織古典底蘊與不受束縛的當代浪漫美學。

不同於傳統奢華宅邸的封閉感，Michele將這座古宅塑造成人人可親近的精神空間，系列紅色鋪棉外套印上「You can come to my villa」字樣，傳達敞開門扉、接納多元情感與自由的核心概念。設計師延續獨具玩味的美學語彙，主張保有孩童般純粹心性，同時勇於跳脫世俗框架，讓叛逆與優雅共生共存。

本季服裝打破男女裝界線，兩性單品共享同一感性基調，以高訂工藝混搭休閒輪廓重塑品牌經典。學院風條紋襯衫、柔軟針織開衫、透視上衣搭配運動長褲，刷毛衛衣疊穿丹寧長裙，亮片華麗外套與休閒運動套裝隨意組合，再搭配全新Rockstuds釘飾高跟鞋，解構既定穿搭規則，演繹自在無拘的穿衣表達。

鏡頭下模特隨意倚靠、輕輕側身的自然姿態，襯托古宅滿載歲月痕跡的溫潤氛圍。系列以修長輕盈輪廓、飽和鮮明色彩為基底，格紋套裝、動物紋大衣、繁複手工刺繡等細節，帶有世代傳承的珍藏質感。Michele表示，現代穿搭不再被場合規範束縛，精緻與隨性、優雅與舒適的自由交融，正是新世代最動人的風格態度，也為Valentino寫下兼具記憶與自我表達的全新篇章。

多層次配戴的珍珠項鍊。圖／Valentino提供

運動套裝以全新Rockstuds高跟鞋點綴。圖／Valentino提供

復古運動鞋混搭動物紋長裙。圖／Valentino提供

鮮豔、飽和的色彩、修長線條與輕盈輪廓構成整體基調。圖／Valentino提供

Valentino 2027早春度假系列打破男裝與女裝的界線。圖／Valentino提供

高訂工藝與休閒元素混搭的手法重新詮釋Valentino的經典優雅。圖／Valentino提供

動物紋大衣流露出彷彿世代傳承般的珍藏氣息。圖／Valentino提供

直條紋帆布托特包。圖／Valentino提供

DeVain水蛇皮革紋路方型手提包。圖／Valentino提供