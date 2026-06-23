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空氣也可以是一種輪廓？Balenciaga 27春系列 對品牌始源的終極致意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
纖長飄逸的皮鬚出現在包款、裙擺上，營造出如風般流動的空氣感。圖／Balenciaga提供
纖長飄逸的皮鬚出現在包款、裙擺上，營造出如風般流動的空氣感。圖／Balenciaga提供

Balenciaga近日正式發表2027春季系列，本季以「無界之形——輕盈之境」（Unsized——A Lightness of Being）為定調，59歲時裝老手、創意總監Pierpaolo Piccioli致敬了包含品牌創辦人Cristóbal Balenciaga與歷任創意總監的愛用設計語彙，呈現出一種突破輪廓的自由、空氣感，如入無人之境。

Pierpaolo Piccioli曾經在接受歐美時尚雜誌訪談時提及，在初次認識品牌完整的檔案資料時，他深受Cristóbal Balenciaga先生的剪裁所啟發，因為在Balenciaga的衣服中沒有結構、只有空氣。「空氣感」因而成為本季設計主軸，成為一種無用之用，但又將Sack Dress、繭形、刻意內縮的「巴斯克腰線」 等經典Balenciaga設計手法重新「二創」。

我們依稀可在Balenciaga 2027春季中看見了一種高度平衡、尊重傳統，但又充滿創意總監Pierpaolo Piccioli高明的設計功力，無論是Look 7如同大片羽毛紛飛的白色襯衫、Look 9柔軟簡約卻又充滿華麗戲劇性的變形，以及Look 73承襲自Cristóbal Balenciaga先生經典的繭形輪廓。

更進一步來說，在Balenciaga 2027春季系列中，我們可以同時看見至少三位大師Cristóbal Balenciaga先生、前任創意總監Demna，以及Pierpaolo Piccioli的念想交錯激盪且進化；像是Look 48與Look 50就明顯帶有前任創意總監Demna愛用的街頭、賽車風格，但被調伏得更為簡約、收斂，但保有強悍的力量感，而Balenciaga先生愛用的空氣概念可無所不在，讓衣服自然的澎起或內縮，呈現比例輪廓的趣味性。

珠寶更成為本季不亞於服裝的驚人亮點，Epi系列以K金呈現宛如寶石、如麥穗般的熟成飽滿，創意總監Pierpaolo Piccioli再度展現其對結構、材質拿捏的爐火純青，古典繁複但帶有高辨識度，並透過創意將短項鍊（choker）蛻變為手環、眼鏡造型，前味十足。

自2000年以降幾乎等同Balenciaga同義詞的「機車包」（Le City）Bag經典的皮鬚也恣意變形、長成包款上的一片「瀏海」，或成為服裝裙擺行走時的飄曳裝飾，任空氣在服裝與皮膚間穿透，自由、古典、華麗，或可視為59歲設計老將Pierpaolo Piccioli對Balenciaga的終極致意。

上窄、下（後）寬的輪廓加上大塊單色系碰撞，已然是Pierpaolo Piccioli的愛用設計手法。圖／Balenciaga提供
上窄、下（後）寬的輪廓加上大塊單色系碰撞，已然是Pierpaolo Piccioli的愛用設計手法。圖／Balenciaga提供

加以水晶鑲嵌裝飾的不規則灰色雙排扣外套，致敬Cristóbal Balenciaga先生卸任前的1967秋冬高訂系列。圖／Balenciaga提供
加以水晶鑲嵌裝飾的不規則灰色雙排扣外套，致敬Cristóbal Balenciaga先生卸任前的1967秋冬高訂系列。圖／Balenciaga提供

宛如氣體恣意膨脹壓縮的比例，是創意總監Pierpaolo Piccioli對品牌創辦人Balenciaga先生的崇尚。圖／Balenciaga提供
宛如氣體恣意膨脹壓縮的比例，是創意總監Pierpaolo Piccioli對品牌創辦人Balenciaga先生的崇尚。圖／Balenciaga提供

小可愛式上衣、百摺七分裙與長靴，宛如延續了前任創意總監Demna的設計手法，展現出剛柔同體的力量和陰性美。圖／Balenciaga提供
小可愛式上衣、百摺七分裙與長靴，宛如延續了前任創意總監Demna的設計手法，展現出剛柔同體的力量和陰性美。圖／Balenciaga提供

長版仿舊皮革外套刻意內縮的「巴斯克腰線」（Basque-waisted），是Balenciaga典藏資料中的經典輪廓。圖／Balenciaga提供
長版仿舊皮革外套刻意內縮的「巴斯克腰線」（Basque-waisted），是Balenciaga典藏資料中的經典輪廓。圖／Balenciaga提供

以金屬營造傳統寶石切刻面的立體，讓Epi珠寶系列無論是耳環、項鍊、戒指都傳達出如麥穗般的飽滿厚實。圖／Balenciaga提供
以金屬營造傳統寶石切刻面的立體，讓Epi珠寶系列無論是耳環、項鍊、戒指都傳達出如麥穗般的飽滿厚實。圖／Balenciaga提供

即便是賽車風格十足的合身車衣，在Pierpaolo Piccioli手上也賦予了法式的洗練。圖／Balenciaga提供
即便是賽車風格十足的合身車衣，在Pierpaolo Piccioli手上也賦予了法式的洗練。圖／Balenciaga提供

品牌 歐美

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