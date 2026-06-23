米其林三星JL Studio新址凌晨開放訂位 饕客手刀開搶

連年摘下米其林三星肯定、並獲選「500盤5周年殿堂獎」的台中頂級餐廳「JL Studio」，迎來品牌發展新階段。餐廳正式搬遷至台中市西區存中街59號。新址訂位已於今（23日）凌晨正式開放，準備以全新空間與餐飲體驗迎接饕客回歸。

由新加坡籍主廚林恬耀（Chef Jimmy Lim）創立並以姓名縮寫命名的 「JL Studio」，自開幕以來便以獨特的新加坡料理視角，在台灣 fine dining 領域掀起關注。餐廳於2020年獲得《米其林指南》二星肯定，並於2023年升格三星，成為台中首間米其林三星餐廳，也是全球首家以新加坡料理風格摘下米其林三星殊榮的餐廳。

「JL Studio」的料理核心，源自主廚林恬耀對家鄉味的深刻記憶。他將新加坡街頭飲食文化作為靈感，結合法式料理技法與台灣土地孕育出的特色食材，透過精緻套餐形式重新詮釋熟悉風味，打造出兼具文化底蘊與現代創意的餐飲體驗。

此次搬遷消息公布後，「JL Studio」表示，團隊已歷經數月籌備與調整，準備好在新址展開新的篇章。餐廳也向一路支持的賓客表達感謝，並期待在新空間與大家分享全新的回憶、故事，以及蛻變後的餐飲旅程。別具意義的是，「JL Studio」的新址恰好是林恬耀過去曾經擔任副主廚的法式餐廳「樂沐（Le Moût）」所在地，很有承先啟後的意味。

隨著新址啟動，「JL Studio」也象徵性地開啟下一階段挑戰。從台中首間米其林三星餐廳，到持續探索新加坡飲食文化與台灣食材交融的可能性，這場搬遷不只是空間轉換，更是品牌精神延續與再進化。

玫瑰奶水。圖／JL Studio提供