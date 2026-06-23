迎世足熱潮商機 新竹SOGO年中慶開跑

迎世足賽熱潮引爆的商機！新竹SOGO「沁夏年中慶」於即日起至7月5日盛大登場，瞄準夏季服飾、美妝保養商機，集結全館人氣品牌祭出超值回饋，並攜手八大銀行推出金喜刷活動，刷中信SOGO聯名卡享最高10%回饋，打造今夏最受矚目的購物盛會。

因應消費者精打細算的購物需求，新竹SOGO此次特別規劃多重回饋，祭出快樂購點數200點兌換100元電子購物金，放大點數價值；指定期間SOGO APP會員單筆消費滿2,000元，6/23(二)-6/26(五)贈Biore爽身粉濕巾，6/29(一)-6/30(二)贈大人的生活維生素C飲，還有機會參加總價值69,000元的「海遊艇行程」抽獎。

獨寵中國信託SOGO聯名卡卡友，新竹SOGO再加碼推出限定好禮，6/27(六)-6/28(日)持中國信託SOGO聯名卡當日累計消費滿5,000元贈Mag Pro磁力車用支架；同時推出多項卡友專屬5折起商品，包含資生堂激抗痕亮采精華組，原價8,250元，特價4,680元，下殺5.6折；Bo Derek低調素雅休閒平底涼鞋5.2折，原價4,980元，特價2,580元。

夏季保養不可少，業者集結5家品牌推出限時快閃體驗活動，邀請民眾近距離感受夏日保養與香氛魅力，有CHANEL精品香水活動、SK-II青春煥采體驗活動、DIOR Addict癮誘體驗會等，蘭蔻於7/4(四)-7/5(日)舉辦D&E幸福快閃店，預約報名可折抵消費，並體驗Super Junior成員限定拍貼機，邀請民眾親身體驗美妝保養的夏日魅力。

隨著世界足球賽熱潮持續延燒，新竹SOGO也蒐羅多款足球迷必備收藏商品，包含阿根廷、巴西、墨西哥等人氣主場球員版球衣，以及主場迷你足球、LEGO世界盃官方獎盃等周邊商品，讓球迷能以最具儀式感的方式支持喜愛的國家隊，在觀賽之餘也能收藏專屬紀念，SOGO APP會員即日起至7/4(六)消費集點成功，就可參加世足八強預測活動，將有機會抽中UTV-1投影電視(價值9,800元/台)；Sport Club會員6/23(二)-7/5(日)單筆消費滿2,000元贈Carman's蛋白棒，滿足運動族群營養補充需求。

為滿大新竹地區家庭客層需求，新竹SOGO今年暑假規劃一系列親子活動，有親子布袋球PK賽、花式足球體驗營，還有疊杯、街舞、跑酷、高爾夫、舒眠瑜伽、匹克球、爵士舞等盛夏運動月活動，讓大小朋友一同感受運動樂趣；還有小小賽車手、消防員、波麗士、烘焙師、播報員…等體驗活動，小朋友穿上專屬迷你制服，完成小小職人闖關任務，讓家長輕鬆安排假日親子時光；新竹SOGO串聯購物、優惠、親子活動體驗，打造全家大小都能盡情享受的夏日生活提案，開啟充滿活力的沁夏假期。

新竹SOGO今年暑假規劃系列親子活動，小朋友換上帥氣制服，參與闖關遊戲。業者／提供