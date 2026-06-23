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Uber Eats：從早餐到宵夜 麥當勞最受歡迎的門市在這裡

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Uber Eats解密全台麥當勞數據後發現，竹科生活圈出現全台麥當勞「店王」。圖／Uber Eats提供
Uber Eats解密全台麥當勞數據後發現，竹科生活圈出現全台麥當勞「店王」。圖／Uber Eats提供

Uber Eats App觀察，過去一年，全台麥當勞於Uber Eats App上的訂單，凌晨0點至1點的訂單量與中午12點至1點不相上下，顯見夜貓時段與白天同樣熱絡。從平台用戶點餐行為發現，Uber Eats App上全台最受歡迎的麥當勞店點位於竹科生活圈，由該門市拿下店王，且以雙位數幅度領先第二名，反映竹科生活圈旺盛的餐飲外送需求。

民眾到底都點什麼？單點前三名分別是「大薯」、「4 塊麥克鷄塊」、「蘋果派」拿下。若把視角拉到「套餐加點」，加購最受歡迎的組合則以「玉米濃湯」、「薯餅」，以及「6 塊鷄塊加大薯」最受青睞；主餐選擇上，「雙層牛肉吉士堡套餐」與「勁辣鷄腿堡套餐」不相上下，也成為麥粉最常站隊的兩大派系。

Uber Eats觀察，點餐最高峰落在晚間6點至7點的晚餐時段；而到了深夜，凌晨0點至1點的訂單量，與中午12點至1點不相上下。進一步看夜貓族分布，凌晨0點至1點訂單占比最高的城市為新北市，其中，夜貓占比最高的店點就位於新莊；夜貓族宵夜最常點的品項前三名分別為勁辣鷄腿堡套餐、大薯、6 塊麥克鷄塊套餐。

從全天點餐時段分布來看，最早清晨5點就有人開始下單、最晚到凌晨2點仍有人在點餐，也反映麥當勞從清晨到深夜都有外送需要。

麥當勞 早餐 竹科

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