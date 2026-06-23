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巨城盃G3戰鬥陀螺大賽盛夏熱血開戰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
巨城購物中心7月7F「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩。業者／提供
巨城購物中心7月7F「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩。業者／提供

Big City遠東巨城購物中心迎接盛夏推出限定回饋企劃「BIG回饋2%5%8%」，集結會員滿額回饋、學生專屬優惠及超夯快閃，打造最有感的暑期購物體驗。今年更掌握當前最夯潮流話題，攜手麗嬰國際首度推出「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，結合競技交流、親子同樂與人氣達人分享，打造今夏最受矚目的熱血盛事，陪伴民眾歡度精彩時光。

席捲全台的戰鬥陀螺熱潮持續延燒，7月18日至19日攜手麗嬰國際首度於8F公益空間舉辦「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，開放兒童組及公開組競技交流，6月29日14:00起開放線上報名，每場限額32名，冠軍可獲黃金邪神狂怒FE及3,000元巨城購物抵用券，邀請玩家一較高下、感受熱血對戰魅力。為賽事提前暖身，7月11日特別邀請擁有超過26萬粉絲的戰鬥陀螺人氣YouTuber阿土蒞臨分享，與粉絲近距離交流對戰技巧及參賽經驗，共同感受戰鬥陀螺的魅力與樂趣。

巨城購物中心4F美食街匯集人氣特色甜點快閃，來展開一場仲夏味蕾之旅，即日起至7月12日迎來雲林古坑「東和泡芙」，現烤酥脆外皮搭配綿密內餡、7月1日起還有「O.S. Patisserie」蝴蝶結可頌及袋裝優格品牌「森空」接力登場；7F「猴粒．銅鑼燒」每日手工現做迷你銅鑼燒，多款特色口味香甜不膩，陪伴消費者展開仲夏味蕾之旅。暑期同步引進人氣Vtuber IP快閃，7月1日至8月9日於2F金塔區推出「hololive production 春日旅遊日記｜快閃篇章開啟」，集結六位人氣成員，除販售限定周邊商品外，更規劃抽獎機、收藏抽卡機及拍貼機等互動體驗，邀請粉絲前來朝聖。7月17日至8月9日「2026誠品書店曬書市集」於6F展場登場，集結圖書、童書玩教具、文具用品及影音雜誌等多元商品，黑膠與CD最低5折起，讓愛書人與收藏迷盡情挖寶。

夏季限定回饋企劃「BIG回饋2%5%8%」帶來誠意十足的消費禮遇，6月25日至7月8日期間滿額即可兌換2%、5%、8%電子抵用券，搭配指定銀行再享刷卡禮，買越多、賺越多的超值優惠。活動期間單筆消費滿1,280元兌換迷客夏-珍珠伯爵紅茶拿鐵乙杯或IceDea-指定冰棒口味乙支，當日達5,000元贈150元、15,000元再加贈600元電子購物券，讓購物更有感，享受不間斷的盛夏幸福感。歡度暑期，祭出學生專屬好康，6月25日至7月15日期間，15歲(含)以下憑不限金額發票及健保卡即可兌換湯姆熊代幣4枚；持學生證並憑當日餐飲單筆滿200元發票，可兌換大魯閣代幣乙枚。

巨城購物中心7月4F「O.S. Patisserie」浪漫蝴蝶結可頌，獨特折法，外層酥脆甜香。業者／提供
巨城購物中心7月4F「O.S. Patisserie」浪漫蝴蝶結可頌，獨特折法，外層酥脆甜香。業者／提供

「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」6月29日1400起開放線上報名，可掃描QR Code報名參賽。業者／提供
「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」6月29日1400起開放線上報名，可掃描QR Code報名參賽。業者／提供

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