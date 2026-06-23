Buffet雙雄台中7月激戰 島語明開放會員搶訂、旭集同步備戰

兩大Buffet集團正式在台中短兵相接。饗賓集團旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」將於7月9日進駐台中大遠百，而漢來美食近年積極布局的高端自助餐品牌「島語自助餐廳」也將於7月18日插旗台中漢神洲際購物中心，兩大餐飲集團旗下指標Buffet品牌開幕時間僅相差9天，本周起將相繼開放訂位，宣告台中高端Buffet市場競爭正式升溫。

近年台中百貨商場持續朝高端化發展，從新光三越、大遠百，到即將開幕的漢神洲際購物中心，餐飲招商已成為百貨競爭關鍵戰場，尤其高單價餐飲品牌更被視為吸引高消費客群、帶動整體客流的重要武器。此次旭集與島語幾乎同期插旗台中，也讓中台灣高端餐飲市場罕見出現兩大Buffet品牌正面對決局面。

饗賓集團此次首度將旗下高端日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」帶進台中市場，新店將進駐台中大遠百南棟8樓，規模約400坪。除延續品牌主打現點現做的日式職人料理外，此次也攜手米其林星級主廚推出台中店限定菜色，市場關注能否延續北部市場長期一位難求的高人氣，進一步擴大中台灣高端餐飲版圖。

漢來美食則將「島語自助餐廳」開進集團最新開幕的台中漢神洲際購物中心，店舖規模約500坪、規劃280個座位。除延續「一島檯配一餐酒」的品牌特色外，台中店更首度規劃全台唯一的戶外用餐區，以全新「神祕島嶼」概念打造差異化用餐體驗，成為此次展店最大亮點之一。

值得注意的是，漢來美食此次同步強化會員經營策略。不同於過往全面開放訂位模式，島語台中店將採兩階段開放訂位，其中首波將於明（24）日上午11時率先開放《來美食PLUS》會員領取限量500張優先訂位券，並安排7月2日優先進行現場訂位，第二階段才全面開放一般消費者預約，被市場視為餐飲業近年結合會員經濟、提升顧客黏著度的重要布局。

隨著國內高端餐飲市場競爭加劇，業者除持續展店外，也開始從限定菜單、空間體驗設計以及會員經營等面向尋求差異化競爭。此次旭集與島語幾乎同期進軍台中，也讓Buffet市場競爭從過往雙北戰場，進一步延伸至中台灣。