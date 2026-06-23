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暑期商機搭上世足熱！統一超強攻多元行銷衝業績

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN在指定3,000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL同步轉播26場國際足球賽事，更持續推出限量球星公仔、球衣提袋、T恤等相關的周邊商品預購。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN在指定3,000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL同步轉播26場國際足球賽事，更持續推出限量球星公仔、球衣提袋、T恤等相關的周邊商品預購。7-ELEVEN／提供

搶攻暑假商機，統一超（2912）瞄準四年一度的國際足球賽事、親子活動規劃、海外旅遊安排等需求，透過全台逾7,300家7-ELEVEN門市、ibon便利生活站、統一超商好鄰居文教基金會、博客來旗艦書店等服務平台，開發差異化商品與服務對應多元需求，包含賽事周邊商品與攜手潮流運動餐廳Sports Nation開發多款觀賽美食，全新《廢力小隊回收趣》手掌繪本結合親子最愛的好鄰居同樂會、ibon 12大暑假最夯展覽一站購足、海外旅遊網卡買一送一等，多元作法將挹注相關業績成長1~2成。

7-ELEVEN透過觀賽美食開發、OPEN!CHANNEL轉播賽事、周邊商品引進，打造沉浸式的國際觀賽體驗。攜手潮流運動餐廳Sports Nation推出適合在家觀賽享用的美食，以涮嘴辛香調味為主題打造多款美式創意料理，將餐廳人氣餐點元素如煙燻BBQ醬、椒麻及剝皮辣椒等特色融入商品開發，其中自助熱食區推出新品「椒麻辣味熱狗」麻、辣、香、鮮四味交織，辣味層次豐富，Q彈多汁，並聯名「御料小館」品牌推出冷凍即食炸物小點「炸裂椒麻腿」、「美式bbq烤翅腿」，除微波快速享用，也推薦在家用氣炸、烤箱加熱更能呈現外酥內嫩口感。此外，HOMEAL家藏美味系列再添新品「剝皮辣椒雞細扁麵」，以剝皮辣椒丁炒香、白酒嗆鍋後，呈現鹹甜交織的清炒醬，再搭配炙烤鮮嫩雞腿肉，鹹香開胃，自6月24日起還有OPENPOINT 點數加價購優惠，提供年輕族群觀賽聚餐更超值的選擇。

邀請全民一起熱血看球賽、為選手加油！7-ELEVEN即日起至7月20日在指定3,000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL同步轉播26場國際足球賽事，更持續推出限量球星公仔、球衣提袋、T恤等相關的周邊商品預購，隨著賽程進入白熱化之際，更推出專屬的「為足球加油專案架」，蒐集多款啤酒、零食與周邊商品，6月24日至7月21日指定商品享有多件數優惠價，推出包含官方授權「AFA印號冰霸杯MESSI 10號1200ml」、「AFA印號冰霸杯MESSI 10號950ml」以及多款足球隊伍包裝洋芋片，讓球迷一起享有觀賽儀式感。而即日起推出「羅技足球主題鍵帽K98M機械式無限鍵盤」，共有阿根廷、巴西、德國等9個參賽國家設計可供挑選；首波自即日起到6月30日全門市預購、次波於6月24日起於500門市實體販售，此外這次更推出了超萌「史努比療癒寵物窩超值組」，足球風設計讓家中寵物一同加入瘋足球行列。

統一超商

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