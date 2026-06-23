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一起跑吧？TUDOR結盟四位全球頂尖Trail Running越野跑者 狂野啟程
在極度考驗體能與意志的越野跑運動中，真正的挑戰往往在身體本能想停下時才開始。有別於平面路跑，所謂的「越野馬」（Trail Running）不僅是速度的較量，更是狹窄險峻山徑間、心智磨練與自我超越的深刻體驗。
這份超越極限的執著，正呼應帝舵表（TUDOR）「天生敢為」（Born To Dare）的挑戰精神。出自勞力士集團旗下的帝舵，近日宣佈了同時邀請四位「越野跑」好手：美國超馬女王Courtney Dauwalter、瑞士好手Rémi Bonnet、法國新星Baptiste Chassagne與中國女王姚妙（MiaoYao）加入品牌大家庭，開啟手腕與人生路上的全新合作一頁。
四位品牌好友屢創傳奇：Dauwalter於2023年奪單季三冠王；姚妙連斬兩屆UTMB-OCC冠軍；Bonnet身為垂直公里世界冠軍，獲封最速攀登者；Chassagne則在2025年DiagonaledesFous大賽奪冠。他們在賽道上以意志締造紀錄，離開賽道後，更將此份堅韌精神在手腕與日常生活間、瀟灑體現。
兼具經典美學與強悍性能的TUDOR Ranger腕表成為了四位跑者的最佳同行，表款承襲1960年代經典設計的特大形數字，磨砂316L不銹鋼表殼提供36與39毫米尺寸，備有全新啞光沙丘白與經典黑色面盤，皆使用通過瑞士官方天文台（COSC）認證、每日誤差僅-2至+4秒的MT5400或MT5402型原廠機芯，穩定、可靠、精密，也像是越野跑時將面臨的各種極限情境，伴隨跑者與其配戴者，一路勇闖極境、直至甜美的果實在腳下燦然收（熟）成。
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