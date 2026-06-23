農糧署與超商推「液態氮冷凍高麗菜」微波加熱可配泡麵

什麼都賣，什麼都不奇怪，現在超商也賣高麗菜。農業部農糧署攜手統一超商、尚順食品及北港農產生產合作社，創新冷凍技術與通路合作，推出「液態氮冷凍高麗菜」，消費者免備菜、免洗菜、免切菜，輕鬆透過微波加熱，全年都可享受現炒般的鮮脆美味國產高麗菜。

農糧署表示，為提升國產農產品附加價值與市場競爭力，農業部農糧署推動「糧心好味、守護臺灣好滋味」行銷活動。22日宣布與統一超商、尚順食品及北港農產生產合作社合作，透過創新冷凍技術與通路合作，打造更具韌性與競爭力的農業供應鏈，消費者也可感受到「日日好菜 新鮮上桌」。

農糧署說明，這項合作創造多贏。首先，為穩定國內甘藍（高麗菜）產銷，提升國產蔬菜加工附加價值，該署與學研單位、產地農民團體及加工業者合作，導入革命性冷凍技術，輔導北港農產生產合作社於冬季生產產銷履歷（TAP）「初秋」甘藍，利用急凍技術，完整保留鮮甜口感與營養元素，不僅有助於調節冬季蔬菜盛產情形，也可充裕夏季汛期蔬菜供應。

其次，新產品可讓消費者免備菜、免洗菜、免切菜，輕鬆透過微波加熱，全年都可享受現炒般的鮮脆美味國產高麗菜。

農糧署說明，即日起在全臺7-ELEVEN門市與線上i划算販售小包裝冷凍高麗菜，消費者可直接微波加熱即食，搭配泡麵、關東煮或其他料理使用，不僅減少備料時間，也符合現代家庭及年輕族群追求便利及兼顧健康的消費需求，讓國產優質農產品更容易走入日常生活。

農糧署表示，該署透過輔導產地農民團體、加工業者及零售通路的跨域合作，建立從產地到餐桌的穩定供應模式，讓優質國產農產品能以更多元的形式走進消費者生活，實現「日日好菜 新鮮上桌」的目標。未來將持續攜手產業夥伴深化合作，共同提升國產農產品市場競爭力與品牌價值，打造更具韌性與永續發展能量的農業產業鏈，持續守護臺灣好滋味。