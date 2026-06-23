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藏壽司人氣王換人了！不是鮭魚 第一名賣破3000萬份

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藏壽司好評加碼，6月26日起消費滿1,200元，限量DINOTAENG絨毛零錢包帶回家。藏壽司/提供
藏壽司好評加碼，6月26日起消費滿1,200元，限量DINOTAENG絨毛零錢包帶回家。藏壽司/提供

不少消費者到連鎖壽司店，直覺必點鮭魚系列，不過，藏壽司最新公布2026年十大人氣餐點排行榜卻跌破市場眼鏡。被網友封為「壽司店最強副餐」的茶碗蒸，以累計銷售突破3,000萬碗成績，首度超越鮭魚系列奪下人氣冠軍，成為今年最大黑馬。

藏壽司表示，今年首度登上人氣榜冠軍的「茶碗蒸」，不僅打破消費者對壽司店熱銷品項多集中在握壽司的既定印象，也成為不少消費者到店必點商品。該商品採用日本藏壽司獨家日式昆布柴魚高湯製作，搭配魷魚、魚肉與香菇等配料，主打滑嫩口感與鮮甜風味，自上市以來累計銷量持續攀升。

雖然今年冠軍寶座易主，但鮭魚系列依舊展現超高人氣，持續穩居榜單主力。藏壽司指出，「生鮭魚脂」拿下第二名，「炙烤起司鮭魚」排名第四，而集結多種風味的「人氣鮭魚三貫」則位居第六，顯示鮭魚依舊是消費者最愛品項之一。

除了鮭魚之外，價格親民且接受度高的鮪魚系列同樣表現亮眼，其中經典「鮪魚壽司」排名第三；有「海中和牛」之稱的「鮪魚大腹（一貫）」也成功擠進榜單。其他入榜品項還包括北海道大帆立貝、炸蝦天婦羅握壽司、韓風辛味花蛤軍艦，以及炙烤起司酪梨豬五花等，顯示消費者選擇已從傳統壽司逐漸轉向更多元口味。

除公布年度人氣排行榜外，藏壽司同步推出夏季限定滿額贈活動。業者宣布，6月26日起攜手DINOTAENG推出療癒系絨毛零錢包，全台限量2萬個。活動期間至全台門市單筆消費滿1,200元，完成指定會員綁定及領券流程後，即可隨機獲得QUOKKA或BOBO造型零錢包，預料將再帶動暑假聚餐及來店消費人潮。

鮭魚 藏壽司 壽司 茶碗蒸

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