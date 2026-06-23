SOGO年中慶開跑夏季日本展同步展開 全館回饋上半年最後壓軸

受惠於股市熱絡帶動消費信心，遠東SOGO總經理吳素吟指出，今年上半年整體業績年增率超過7%，各分店表現皆揮出「全壘打」，交出亮眼成績單。其中，隨著國際金價波動，黃金商品業績出現75%的高成長，國際精品也有雙位數的亮眼表現，化妝品、家電及服飾等業種同樣表現不俗。為了延續這波買氣動能，遠東SOGO今日起展開「年中慶」，力拚整體業績再成長6%。

SOGO副總兼復興館店長許淑賢強調，年中慶是上半年全館促銷最後一檔，接下來就要等到第四季周年慶。回顧去年4月至6月，市場受到美國關稅議題及股市大跌雙重打擊，導致高單價業種買氣面臨較大壓力。不過今年隨著兩大國際頂級精品升級為橫跨3層樓的最新旗艦店型並重新開幕，成功吸引精品客層回流，不僅主顧客黏著度高，流動新客也有顯著增長。許淑賢談到，去年年中慶流失的業績，今年不只要全數補回，更要向上衝刺，全力達成復興館年中慶業績成長15%的目標。

忠孝館店長蕭淑英表示，上半年整體業績表現優於預期。近期隨著世界盃足球賽熱潮升溫，館內特別推出「全台最大世足主題快閃店」，帶動運動與潮流服飾的買氣。此外，深受消費者喜愛的「夏季日本展」也將同步在年中慶登場。開幕首三日祭出美食買一送一優惠；活動期間當日消費滿2,000元，更有機會抽中「長榮航空日本不限航點皇璽桂冠艙雙人來回機票」。

天母店店長傅惠文則指出，年中慶是夏季折扣的第一波高峰，館內各項折扣疊加後，消費回饋最高可達20%至30%。針對夏日高溫，節能家電與近年熱門的寵物家電，皆成為近期詢問度最高的指標商品。

SOGO台北店、天母店年中慶今日起至7月5日登場，全館攜手指定銀行推出刷卡回饋，包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡合併最高10%回饋。

此外，家電、珠寶、黃金及忠孝日本展工藝品等業種滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品滿2萬元送1,000元電子抵用券；復興館指定精品滿3萬元送1,000元電子抵用券。

年中慶期間，兩館指標性精品專櫃同步帶來早秋時尚精品，還可以趁回饋添購精品新品。SOGO忠孝、復興女鞋再加碼，忠孝館指定精選女鞋第一雙7折、第二雙享5折；復興館涼夏精選5折起。

忠孝館adidas MESSI主場球衣(球迷版)，3,490元。圖／遠東SOGO提供

忠孝館PRADA輕霧暈染腮紅，1,550元。圖／遠東SOGO提供

天母店DIOR迪奧香氛世家杏桃暖韻香氛50ml，6,800元。圖／遠東SOGO提供

復興館TORY BURCH Charlie小型絎縫肩背包，24,500元。圖／遠東SOGO提供