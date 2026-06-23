前故宮院長、伊林董事、知名導演慕名朝聖！寶吉祥茶庵成認識日本茶道必訪之地

你對日本茶道的印象，是否還停留在優雅卻遙不可及的傳統文化？其實茶道不只是品茶，更是一門融合禮儀、美學與待客之道的生活藝術。近日，寶吉祥茶庵庵主顏廷宇分享前往日本參與越田宗紀老師忌年茶會的紀錄影片，讓許多網友得以一窺正統日本茶道的儀軌與精神，也再次掀起大眾對茶道文化的關注。

一場日本茶會有多講究？從滑跪入室到茶碗禮儀處處藏學問

翻攝IG／@teahut_gloje

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寶吉祥茶庵庵主顏廷宇日前在IG上分享前往日本參與越田宗紀老師忌年茶會的影片，紀錄茶會流程與茶道文化中細膩而嚴謹的禮儀。

茶會開始前，顏廷宇先與老師確認水指和風炉的擺放位置，接著著手準備茶棗中的抹茶。在佛前獻茶儀式中，更使用茶道最高規格的器具組合「天目茶碗」與「天目台」，展現對儀式的莊重與敬意。

賓客入場後先行頂禮，以表達尊敬與感恩之意。隨後由顏廷宇與老師等人帶領來賓參觀日本京都寶吉祥佛法中心內外環境，並返回茶會場地，欣賞以頂級金絲楠木製成、題有「妙高莊嚴」字樣的匾額。進入茶室時，與會者須以滑跪方式入室，並將扇子置於身前作為結界，之後依循禮法拜見床之間及點前位置的茶道具。賓客彼此致意時，同樣需將扇子橫放於身前，以示對他人、茶室空間及茶具的尊重。

翻攝IG／@teahut_gloje

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茶會開始時，眾人先享用遵循傳統的「一汁三菜（一碗湯、三道菜）」茶懷石料理。用餐完畢後，由亭主為正客及次客點茶，賓客們則由半東負責呈茶。賓客接過茶品茶後，會依禮拜見茶碗以表達敬意。最後由老師親自解說茶碗特色、並帶領眾人欣賞茶棗與茶杓等器具；待末客依禮將器物歸還正客後，茶席也宣告圓滿結束，賓客再以滑跪行禮的方式離席，為整場茶會畫下完美句點。

前故宮院長、伊林董事也朝聖！寶吉祥茶庵成認識日本茶道重要窗口

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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事實上，想體驗道地日本茶庵文化，現在不必特地飛出國感受！《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近半年（2025/12/11～2026/6/11）網路探索概念，發現「寶吉祥茶庵」及其官方IG帳號均出現在熱門字詞中，顯示其已成為不少網友認識日本茶道的重要窗口。

翻攝IG／@wanjuo、@teahut_gloje

寶吉祥茶庵庵主顏廷宇不僅是日本國寶級裏千家京都東支部部長、名譽師範老師越田宗紀門下唯一的異國弟子，也傳承其文化精神，致力推廣正統日本茶道美學與禮儀。值得一提的是，這裡也是全台唯一能夠完整體驗日本茶道立礼席儀軌，並近距離鑑賞博物館等級茶道具的茶庵，吸引不少文化界與演藝界名人到訪，包含前國立故宮博物院院長林曼麗、馮明珠、伊林娛樂董事陳婉若、宇樂樂影業總裁郭峰，以及導演王維明、陳可辛等人都曾蒞臨體驗。

陳婉若在IG上分享，「今天走進寶吉祥茶庵，才真正明白什麼叫走進日本茶道的內裡。不是表演、不是展示，而是一段被細節慢慢打開的過程。」她也提到，顏廷宇以安靜且精準的方式，引導賓客理解日本茶道的核心精神，「這樣完整、純正又被好好引導的日本茶道體驗，在台灣幾乎沒有機會遇見」。

美食部落客「Boring Stupid Walk」今年5月也在IG上分享自身體驗。他坦言過去對日本茶道並不了解，原本擔心內容艱深枯燥，沒想到整個過程卻出乎意料地輕鬆有趣，不僅深入認識茶道背後的文化與歷史，更在不知不覺中沉浸其中。他更表示，「原本以為難熬的九十分鐘，竟然一眨眼就過了，我甚至還有點意猶未盡。」

日本茶道有一句經典精神「一期一會」，意指每一次相遇都是此生唯一且無法重來的珍貴緣分。從進入茶庵的第一個行禮、端起茶碗的每個動作，到與同席賓客共享片刻寧靜，都蘊含著珍惜當下的深刻意義。如果你也想在繁忙生活中放慢腳步，感受日本茶道的優雅與深度，不妨親自走進寶吉祥茶庵，體驗一期一會的感動。

【寶吉祥茶庵】資訊

內容：席間茶師解說日本茶道通識、茶會禮儀，日本茶道「立礼席」完整展演

每位賓客皆附：日式主菓子一份、現場手刷抹茶一杯（呈茶後有珍稀日本茶具鑑賞）

預約方式：線上訂位

地址：台北市中山區敬業二路69巷26號1樓

營業時間：週四至週六 12:00～18:00

官網：https://teahut.gloje.com

IG：https://www.instagram.com/teahut_gloje/

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年12月11日至2026年6月11日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本茶庵』相關文本進行分析，調查「探索概念」作為本分析依據。

*探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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