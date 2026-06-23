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大不列顛探險家號 「有行旅」邀英倫雅遊

聯合報／ 本報訊
有行旅獨家包下橫跨英國英格蘭和威爾斯的豪華臥舖火車「大不列顛探險家號」，  火車內的名流景觀車廂，展現英倫風情與奢華。圖／Belmond提供
有行旅獨家包下橫跨英國英格蘭和威爾斯的豪華臥舖火車「大不列顛探險家號」，  火車內的名流景觀車廂，展現英倫風情與奢華。圖／Belmond提供

有行旅獨家包下貝爾蒙Belmond）的最新列車，受邀貴賓昨日登上橫跨英國英格蘭和威爾斯的首列豪華臥舖火車大不列顛探險家號（Britannic Explorer），開啟了非凡慢旅的新篇章。

有行旅總經理何智綺指出，每一次規畫旅程，都會反覆思考一件事：對走遍世界的旅行者而言，什麼樣的體驗值得專程前往？

《大不列顛探險家號 貴族的英倫雅遊》採邀請制旅程，希望透過一段完整的節奏，帶大家感受英國不同層次的生活文化。從倫敦出發，先走進英國社交殿堂：皇家雅士谷賽馬會（Royal Ascot），親身體驗這場延續百年的社交傳統，理解英國人如何透過禮儀、聚會與共同參與，形塑獨特的生活風景。

離開倫敦後，旅程轉向鄉間。行程安排走訪巴斯（Bath），漫遊科茨沃爾德（Cotswolds），走進佩特沃斯莊園（Petworth House and Park），讓大家看見英國不只有王室與歷史，更有許多旅人嚮往的鄉間風景與生活質感。

旅程壓軸搭乘大不列顛探險家號列車，該列車被譽為「英國當代藝術家與匠人的移動藝廊」，全車共八節車廂，其中包括三間豪華套房和十五間精緻套房，以當代英式設計重新演繹黃金年代的旅行精神，從客房、觀景空間到餐飲體驗皆講究細節與節奏。

何智綺表示，邀請制旅程不只提供更好的服務，更希望創造平常難以擁有的相遇與感受。這不僅是一次英國旅行，而是一場關於品味、節奏與生活方式的探索。有行旅持續為邀請制旅程創造新的高度，讓每一次的啟程都成為無法複製的珍藏。

英倫 大不列顛 貝爾蒙 倫敦 Belmond 火車 觀光列車

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