CORTIS安乾鎬、金主訓、嚴成玹居然已經抵達巴黎！ 將亮相Dior本週大秀

南韓經紀公司BIGHIT MUSIC旗下「全能自給自足」男團CORTIS，全球時尚影響力不容小覷。其中三位人氣成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho），日前已正式飛抵花都巴黎，準備出席由Dior創意總監Jonathan Anderson掌舵的Dior 2027夏季時裝系列發表會，大秀將於台灣時間6月24日下午3點登場。

在他們社群上發佈的照片中可見，三人甫落地便以時髦俐落的私服穿搭亮相。這也是CORTIS繼日前出席品牌於首爾聖水洞的時尚活動後，再度與Dior深度結緣。金主訓以駝色針織衫搭配灰色長褲，呈現隨性自然氣質；嚴成玹以黑色外套結合淺色丹寧褲與Dior Roadie鞋履，散發青春活力；安乾鎬則以全黑外套搭配深藍長褲與墨鏡，展現俐落率性的深色調風格。

嚴成玹（Seonghyeon）穿著Dior黑色外套結合淺色丹寧褲與Dior Roadie鞋履。圖／摘自IG @cortis

安乾鎬（Keonho）穿著Dior全黑外套搭配深藍長褲。圖／摘自IG @cortis

金主訓（Juhoon）穿著Dior駝色針織衫搭配灰色長褲。圖／摘自IG @cortis

嚴成玹（Seonghyeon）穿著Dior黑色外套結合淺色丹寧褲與Dior Roadie鞋履。圖／摘自IG @cortis