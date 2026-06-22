鼎王麻辣鍋「鴨血有蜘蛛」超驚悚！ 業者急發聲明：已要求供應商查核

太恐怖！近日有網友於threads上分享，指出在鼎王用餐時，發現「包在鴨血裡的蜘蛛」。從照片中，可以看見蜘蛛的屍體，也令網友們紛紛表示「靠邀昨天半夜才去吃，不要告訴我我吃到的是同一批」、「嚇爛」。針對此事件，鼎王也發表聲明，指出已要求原物料供應廠商進行查核，同時要求全面檢視生產及品質管理流程。

鼎王最近因「豆腐、鴨血、豆腐、鴨血、冰水、冰水、冰水、白飯無限盛」的低消650元省錢吃法而成為網路熱門話題，但是有網友於Threads發布用餐照片，指出「今天中午公益店包在鴨血裡的蜘蛛 差點就變蜘蛛人了」而在照片中，可以看見鴨血當中的蜘蛛腳，畫面十分驚悚。隨著消息曝光，其他網友也表示「豆腐鴨血豆腐鴨血蜘蛛蜘蛛冰水冰水」、「謝謝你提醒我 之後我會認真檢查再吃」而發文者也透過留言表示「區經理打來道歉然後全退費用」

對於產品中出現蜘蛛，鼎王也表示，針對顧客反映餐點內發現異物一事，本公司高度重視食品安全與消費者權益。事件發生當下，門店服務人員即第一時間向顧客提供關懷協助，事後亦主動聯繫顧客，持續關心後續情況。

經了解該異物係包覆於食材內部，非於餐點製作過程中產生。本公司已要求原物料供應廠商進行查核，同時要求全面檢視生產及品質管理流程，以嚴謹的標準把關餐點品質，致力提供每位顧客安心且優質的用餐體驗。