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Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

文／ 張瑞文

台北，2026年6月22日 ── 美商 Coupang 酷澎響應美國建國 250 週年系列活動，將「火箭速配」的強大動能帶進天母棒球場！共襄美國在台協會（AIT）於7月3日舉行台美友好美國日棒球賽事活動，結合運動、文化與藝術等多元元素，慶祝美國建國250周年，並深化與在地社區的連結。

Coupang酷澎響應美國在台協會舉辦台美友好美國日棒球賽事，6/22-6/26期間開跑WOW會員專屬贈票活動。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎響應美國在台協會舉辦台美友好美國日棒球賽事，6/22-6/26期間開跑WOW會員專屬贈票活動。 圖／Coupang 提供

此次合作不僅展現Coupang酷澎作為美商企業深耕台灣市場的在地承諾，也呼應美國建國250周年所象徵的多元、創新精神。Coupang酷澎將透過球場應援、美國市集互動、WOW會員專屬贈票與線上購物優惠，把網路購物的便捷體驗延伸至線下娛樂場景，與台灣消費者及球迷共同打造最「酷」的盛夏派對。

WOW會員專屬抽票活動開跑！WOW會員下單就抽味全龍主題日門票

Coupang酷澎推出WOW會員專屬抽票活動，即日起至6月26日活動期間，WOW會員可透過Coupang酷澎站內指定橫幅進入活動頁，凡下單不限金額即可獲得一次中獎機會，訂單越多中獎機會越大，本次活動每位中獎者可獲得2張門票，享受Coupang酷澎為顧客精心準備的熱血內野票區，視野絕佳！

WOW會員僅須完成登記及下單，即有機會抽中本次主題日門票；非WOW會員也可於進入活動頁後，註冊成為WOW會員，並於活動期間完成指定登記及下單，同樣可獲得抽票資格。Coupang酷澎將依符合資格的WOW會員訂單資料進行抽選，並於開賽前5日由Coupang酷澎團隊主動聯繫得獎者。得獎者可憑通知指引於7月3日當日領取門票，親臨天母棒球場感受主題日熱血氛圍！

入場就送最「酷」清涼神隊友！Coupang Cam捕捉幸運球迷再贈千元優惠券

Coupang酷澎熱血支持盛夏賽事，為體貼所有進場的支持者，將於賽事當天，在入口驗票處發送Coupang酷澎荷葉扇，扇面不僅結合活動資訊，Coupang酷澎會員還可掃描QR Code領取100元優惠券，讓每位球迷都有最「酷」的清涼神隊友！天母棒球場的二樓更設有Coupang酷澎專屬遊戲攤位，現場參與遊戲即可獲得品牌加油棒，邀請球迷們跟著節奏與歡呼聲，為場上選手強力應援！

球賽期間將啟動專屬「Coupang Cam」互動鏡頭，被大螢幕捕捉到的幸運觀眾，歡迎大方揮舞手中的Coupang酷澎荷葉扇，即可獲得Coupang酷澎價值1000元優惠券，可憑大螢幕揮舞畫面於五局下結束前至Coupang酷澎攤位領獎，詳情見Coupang酷澎活動頁面及官方公告。（註：（1）被畫面擷取到的民眾，也需自行拍攝大螢幕中的揮舞畫面作為攤位上領獎憑證。（2） 領獎地點：二樓Coupang酷澎攤位。）

掃碼贈100 元優惠券和飲品等「澎」湃好禮！打造台味虛實整合體驗

除了場內熱烈應援，Coupang酷澎也將品牌互動延伸至場外。7月3日至7月5日期間，Coupang酷澎也同步進駐美國市集，無論是觀賽球迷或逛市集的民眾，民眾只要在現場下載 Coupang酷澎應用程式即可參加抽獎，最大獎包含極具收藏價值的陳子豪、郭天信、吉力吉撈、李多慧、林襄等熱門球員、啦啦隊員簽名球（註：活動詳情以現場公告為主），讓支持Coupang酷澎的球迷們將豐富的專屬驚喜帶回家。Coupang酷澎期盼將線下休閒體驗與線上購物服務無縫接軌，讓每位球迷能以最輕鬆、好玩的方式享受Coupang酷澎帶來的多元商品與優質服務。

透過本次結合棒球賽事、美國市集與WOW會員專屬活動的線上、線下整合體驗（Online merge Offline），Coupang酷澎不僅熱情響應AIT慶祝美國建國250周年的活動，也以美國企業身分將創新、便利與社群互動帶進台灣消費者的日常生活。未來，Coupang酷澎將持續以顧客為中心，透過更多元的線上線下整合服務，深化與台灣市場及在地社群的連結。

活動詳情以現場公告為主。

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