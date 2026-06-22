珍稀紅、藍寶石為主的第一家台灣品牌 珮芮珠寶旗艦店落腳大直

創立於台灣的珮芮珠寶（PERI LITHON）正式進軍亞洲市場，並於台北大直開設全台首間紅藍寶石專賣旗艦店，60坪空間以沉浸式體驗為概念，規劃獨立花園、VIP室及客製諮詢區，展現以紅、藍寶石為核心的高級珠寶世界。全台首家以高品質紅、藍寶石為主的珮芮珠寶，堅持僅挑選不到1%的天然紅、藍寶石為素材，並以完整溯源與國際鑑定體系建立品牌特色。

隨著新店開幕，品牌同步推出2026年全新「Cresté」幸運戒指系列，將產品線延伸至更貼近日常的配戴需求。系列靈感來自馬蹄鐵與歐洲家徽文化，呼應2026年六十年一遇的赤馬年，以象徵守護、幸運的意涵，轉化為適合男女配戴的珠寶作品。設計上融入希臘柱體垂直槽紋、羅馬拱門拱心石等建築元素，並分別搭配紅寶石與藍寶石主石，透過簡潔線條與立體結構，打造兼具古典精神與現代感的日常珠寶。

珮芮珠寶的名稱源自古希臘自然學家西奧弗拉斯托斯著作《論石》（Peri Lithon），向人類最早系統性的寶石研究致敬，標誌則以希臘樑柱為靈感，象徵秩序、比例與時間傳承。高級珠寶系列詮釋不同主題，其中「Stones of Prophecy神諭」系列從預言女神與古文明意象出發，以流動線條結合無燒藍寶石與緬甸紅寶石，呈現內在力量；「Stones of Virtue信念」系列以大克拉主石及環繞結構，展現信念與價值的凝聚；「Stones of Celestia星辰」系列則從宇宙運行汲取靈感，透過層疊寶石結構描繪光與時間流動。

歡慶開幕，PERI LITHON此次也首度公開收藏的近5,000克拉緬甸莫谷紅寶石原礦，呈現從原石到高級珠寶的完整美學脈絡。品牌創辦人馬彥鵬表示，相較於切割完成的珠寶，天然原石更能呈現地質時間與自然紋理，是理解珍稀彩色寶石價值的重要起點，也希望透過作品傳遞時間、自然與工藝交織而成的永恆價值。

PERI LITHON珮芮珠寶首度公開珍藏的5,000克拉緬甸莫谷紅寶石原礦。圖／珮芮珠寶提供

Celestia星辰系列4.42克拉緬甸紅寶石戒指。圖／珮芮珠寶提供

PERI LITHON 2026全新Cresté系列幸運戒指。圖／珮芮珠寶提供

信念系列7.01克拉斯里蘭卡藍寶石及鑽石戒指。圖／珮芮珠寶提供