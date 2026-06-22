快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

珍稀紅、藍寶石為主的第一家台灣品牌 珮芮珠寶旗艦店落腳大直

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
PERI LITHON提供專屬客製服務，將珠寶轉化為承載個人記憶與情感的永恆作品。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON提供專屬客製服務，將珠寶轉化為承載個人記憶與情感的永恆作品。圖／珮芮珠寶提供

創立於台灣的珮芮珠寶（PERI LITHON）正式進軍亞洲市場，並於台北大直開設全台首間紅藍寶石專賣旗艦店，60坪空間以沉浸式體驗為概念，規劃獨立花園、VIP室及客製諮詢區，展現以紅、藍寶石為核心的高級珠寶世界。全台首家以高品質紅、藍寶石為主的珮芮珠寶，堅持僅挑選不到1%的天然紅、藍寶石為素材，並以完整溯源與國際鑑定體系建立品牌特色。

隨著新店開幕，品牌同步推出2026年全新「Cresté」幸運戒指系列，將產品線延伸至更貼近日常的配戴需求。系列靈感來自馬蹄鐵與歐洲家徽文化，呼應2026年六十年一遇的赤馬年，以象徵守護、幸運的意涵，轉化為適合男女配戴的珠寶作品。設計上融入希臘柱體垂直槽紋、羅馬拱門拱心石等建築元素，並分別搭配紅寶石與藍寶石主石，透過簡潔線條與立體結構，打造兼具古典精神與現代感的日常珠寶。

珮芮珠寶的名稱源自古希臘自然學家西奧弗拉斯托斯著作《論石》（Peri Lithon），向人類最早系統性的寶石研究致敬，標誌則以希臘樑柱為靈感，象徵秩序、比例與時間傳承。高級珠寶系列詮釋不同主題，其中「Stones of Prophecy神諭」系列從預言女神與古文明意象出發，以流動線條結合無燒藍寶石與緬甸紅寶石，呈現內在力量；「Stones of Virtue信念」系列以大克拉主石及環繞結構，展現信念與價值的凝聚；「Stones of Celestia星辰」系列則從宇宙運行汲取靈感，透過層疊寶石結構描繪光與時間流動。

歡慶開幕，PERI LITHON此次也首度公開收藏的近5,000克拉緬甸莫谷紅寶石原礦，呈現從原石到高級珠寶的完整美學脈絡。品牌創辦人馬彥鵬表示，相較於切割完成的珠寶，天然原石更能呈現地質時間與自然紋理，是理解珍稀彩色寶石價值的重要起點，也希望透過作品傳遞時間、自然與工藝交織而成的永恆價值。

PERI LITHON珮芮珠寶首度公開珍藏的5,000克拉緬甸莫谷紅寶石原礦。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON珮芮珠寶首度公開珍藏的5,000克拉緬甸莫谷紅寶石原礦。圖／珮芮珠寶提供

Celestia星辰系列4.42克拉緬甸紅寶石戒指。圖／珮芮珠寶提供
Celestia星辰系列4.42克拉緬甸紅寶石戒指。圖／珮芮珠寶提供

PERI LITHON 2026全新Cresté系列幸運戒指。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON 2026全新Cresté系列幸運戒指。圖／珮芮珠寶提供

信念系列7.01克拉斯里蘭卡藍寶石及鑽石戒指。圖／珮芮珠寶提供
信念系列7.01克拉斯里蘭卡藍寶石及鑽石戒指。圖／珮芮珠寶提供

Prophecy神諭系列，紅寶石鑽石項鍊及戒指套組。圖／珮芮珠寶提供
Prophecy神諭系列，紅寶石鑽石項鍊及戒指套組。圖／珮芮珠寶提供

珠寶 大直

延伸閱讀

小雛菊珠寶胸針絕對要收藏！ CASETiFY、玩具總動員、GD三方夢幻聯名

BTS聯名OREO台灣開賣！成員親自設計13款圖騰 全球應援信活動同步啟動

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima高級珠寶如微形藝術

台中太平核心罕見千坪莊園落成滿足高黏著在地換屋需求

相關新聞

鼎王麻辣鍋「鴨血有蜘蛛」超驚悚！業者急發聲明：已要求供應商查核

太恐怖！近日有網友於threads上分享，指出在鼎王用餐時，發現「包在鴨血裡的蜘蛛」。從照片中，可以看見蜘蛛的屍體，也令網友們紛紛表示「靠邀昨天半夜才去吃，不要告訴我我吃到的是同一批」、「嚇爛」。針對此事件，鼎王也發表聲明，指出已要求原物料供應廠商進行查核，同時要求全面檢視生產及品質管理流程。

珍稀紅、藍寶石為主的第一家台灣品牌 珮芮珠寶旗艦店落腳大直

創立於台灣的珮芮珠寶（PERI LITHON）正式進軍亞洲市場，並於台北大直開設全台首間紅藍寶石專賣旗艦店，60坪空間以沉浸式體驗為概念，規劃獨立花園、VIP室及客製諮詢區，展現以紅、藍寶石為核心的高級珠寶世界。全台首家以高品質紅、藍寶石為主的珮芮珠寶，堅持僅挑選不到1%的天然紅、藍寶石為素材，並以完整溯源與國際鑑定體系建立品牌特色。

CoCo×柯南聯名！5款周邊、限定杯身超帥　再享「紅柚雙響炮」買1送1

《名偵探柯南》的粉絲注意了！繼今年4月迎來動畫30周年展，全新劇場版《高速公路的墮天使》也將於6月24日正式上映。連鎖手搖品牌「CoCo都可」自6月23日起，也首度聯名《名偵探柯南》，推出限定主題店、限量周邊與限時促銷，其中包括角色壓克力立牌、厚壓聯名鑰匙圈等5種周邊，還可享指定飲品優惠價39元起。

小雛菊珠寶胸針絕對要收藏！CASETiFY、玩具總動員、GD三方夢幻聯名

《玩具總動員》遇上G-DRAGON的小雛菊，雙重Buff再度讓粉絲荷包大失血！CASETiFY宣布攜手迪士尼與G-DRAGON創立的時尚品牌PEACEMINUSONE，推出全新「TOY STORY PEACEMINUSONE : THE FIRST FAN」聯名系列，將《玩具總動員》的經典角色與品牌標誌性小雛菊元素巧妙融合，打造兼具潮流感與收藏價值的夢幻單品。即日起開放加入優先購買名單，6月24日起於CASETiFY台灣官網及品牌概念店正式開賣。

BTS聯名OREO台灣開賣！成員親自設計13款圖騰 全球應援信活動同步啟動

OREO攜手全球人氣天團BTS限量推出的「OREO&BTS聯名餅乾」終於在台灣開賣！新品不僅首度打造象徵ARMY專屬的紫色OREO餅乾，更將韓國經典街頭美食黑糖餅融入夾心內餡，從口味、造型到包裝設計都充滿濃濃韓流元素，吸引大批粉絲搶購收藏。

從逾千件作品脫穎而出！台灣調香師謝凱薇勇奪香水奧斯卡「金梨獎」

被譽為「香水界奧斯卡」的第12屆「藝術與嗅覺獎」（Art and Olfaction Awards，簡稱金梨獎）日前圓滿落幕，來自台灣的獨立香水品牌TERRA•T，由創意總監陳泱達（Terrence Chen）與調香師謝凱薇（Kaiwei Hsieh）聯手打造的作品《Ici, le pas s’arrête 凝山》，勇奪最高殊榮「獨立原創大獎」，不僅展現台灣原創香氛的軟實力，更是將島嶼風土成功轉譯為世界共通語言的絕佳證明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。