CoCo×柯南聯名！5款周邊、限定杯身超帥　再享「紅柚雙響炮」買1送1

《名偵探柯南》的粉絲注意了！繼今年4月迎來動畫30周年展，全新劇場版《高速公路的墮天使》也將於6月24日正式上映。連鎖手搖品牌「CoCo都可」自6月23日起，也首度聯名《名偵探柯南》，推出限定主題店、限量周邊與限時促銷，其中包括角色壓克力立牌、厚壓聯名鑰匙圈等5種周邊，還可享指定飲品優惠價39元起。

本次聯名自6月23日起率先推出主題佈置店，陸續於西門町店、南港 Lalaport 店、桃園大同店、新竹城隍廟店、台中火車站店以及台南南紡店等6間分店接力亮相。店內除了能看到柯南與人氣角色現身櫃台外，桃園大同店更有打卡牆、名場面回憶牆，讓粉絲能沉浸在柯南世界之中。

7月3日至7月4日，限時推出3款指定飲品優惠。包括「紅柚雙響炮」特價49元、「芒果冰沙」特價49元，「西西里手搗檸檬美式」則特價39元。另外7月1日起，將再推出5款聯名周邊。搶先在7月1日登場的「人氣角色聯名杯」，，共有柯南&小五郎、小蘭&新一，以及灰原哀、赤井秀一、安室透等共計5種款式，購買大杯飲品即可獲得。

7月6日起，再推出「厚壓聯名鑰匙圈」，共有柯南、怪盜基德、毛利蘭與灰原哀4位超人氣角色，採隨機出貨，加購價79元。同步登場的「名場面聯名資料夾」包括有黑暗組織、警校五人組、角色大集合以及偵茶事務所等4種款式，隨機出貨，加購價29元。此外，還有4款「主題角色壓克力立牌」、2款「主題聯名保溫袋」，加購價各為119、19元。

除了聯名活動之外，CoCo都可針對品牌日，將於6月24日推出「紅柚雙響炮(L)」買1送1優惠，現省75元。活動當日可在線上平台領取優惠券，憑券即可享受優惠。

厚壓聯名鑰匙圈，加購價79元。圖／CoCo都可提供

4款「主題角色壓克力立牌」，加購價119元。圖／CoCo都可提供

本次聯名共推出5款聯名杯身。圖／CoCo都可提供