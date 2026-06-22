小雛菊珠寶胸針絕對要收藏！ CASETiFY、玩具總動員、GD三方夢幻聯名

《玩具總動員》遇上G-DRAGON的小雛菊，雙重Buff再度讓粉絲荷包大失血！CASETiFY宣布攜手迪士尼與G-DRAGON創立的時尚品牌PEACEMINUSONE，推出全新「TOY STORY PEACEMINUSONE : THE FIRST FAN」聯名系列，將《玩具總動員》的經典角色與品牌標誌性小雛菊元素巧妙融合，打造兼具潮流感與收藏價值的夢幻單品。即日起開放加入優先購買名單，6月24日起於CASETiFY台灣官網及品牌概念店正式開賣。

此次聯名別具紀念意義，不僅是CASETiFY首度攜手PEACEMINUSONE合作，也同步歡慶《玩具總動員5》上映與PEACEMINUSONE成立10周年。設計上集結胡迪、巴斯光年、三眼怪、翠絲、叉奇、抱抱龍等人氣角色，結合G-DRAGON最具代表性的雛菊符號，以前所未見的藝術風格重新演繹童年回憶。

系列靈感來自啟發最初夢想的友誼，推出「FIRST FAN Symbol手機殼」與「Friendship手機殼」等新品，讓粉絲能挑選最有共鳴的角色，搭配小雛菊設計，打造專屬個人風格。除了手機殼之外，也同步推出AirPods保護殼、MagSafe磁吸無線充電盤、Snappy手機支架及卡套支架等多款電子配件。

最讓收藏迷心動的，莫過於由知名製作公司PLAY IN THE BOX打造的一系列限量周邊。其中「THE FIRST FAN小雛菊珠寶胸針」絕對是本次話題焦點，將PEACEMINUSONE經典雛菊化身精緻配件，無論別在外套、包包或帽款上都相當吸睛，堪稱粉絲必收夢幻逸品。此外還有時尚鑰匙圈、絲巾、棒球帽與小雛菊抱枕等限量單品，讓《玩具總動員》的童趣魅力與G-DRAGON的潮流美學一次融入日常生活。

TOY STORY｜PEACEMINUSONE：THE FIRST FAN聯名系列推出包含「THE FIRST FAN小雛菊珠寶胸針」、「THE FIRST FAN時尚鑰匙圈」等在內的多款時尚單品。圖／CASETiFY提供

CASETiFY為歡慶《玩具總動員5》電影正式上映、PEACEMINUSONE創立10周年的雙重里程碑，推出最新聯名系列打造兼具實用性與收藏價值的全新印花設計。圖／CASETiFY提供

CASETiFY攜手迪士尼皮克斯《玩具總動員5》、G-DRAGON主理品牌推出TOY STORY｜PEACEMINUSONE：THE FIRST FAN聯名系列。圖／CASETiFY提供

CASETiFY為歡慶《玩具總動員5》電影正式上映、PEACEMINUSONE創立10周年的雙重里程碑，推出最新聯名系列打造兼具實用性與收藏價值的全新印花設計。圖／CASETiFY提供