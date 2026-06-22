BTS聯名OREO台灣開賣！成員親自設計13款圖騰 全球應援信活動同步啟動

OREO攜手全球人氣天團BTS限量推出的「OREO&BTS聯名餅乾」終於在台灣開賣！新品不僅首度打造象徵ARMY專屬的紫色OREO餅乾，更將韓國經典街頭美食黑糖餅融入夾心內餡，從口味、造型到包裝設計都充滿濃濃韓流元素，吸引大批粉絲搶購收藏。

此次聯名是BTS首次跨足全球零食品牌合作，特別將成員們喜愛的家鄉味融入產品設計。全新推出的「幻紫黑糖煎餅口味夾心餅乾」，內餡靈感來自韓國街頭常見的黑糖餅，將香甜濃郁的黑糖風味結合OREO經典餅乾口感，讓消費者不用飛往韓國，也能品嚐道地韓式甜點風味。

除了全新口味外，最吸睛的莫過於品牌首度推出的紫色OREO餅乾外層。紫色一直被視為BTS與全球粉絲ARMY之間深厚情感的象徵，因此此次特別以紫色餅乾向粉絲致敬。適逢BTS團體成立13週年，成員們更親自參與設計13款限定餅乾圖案，包括成員名字、BTS應援棒等經典元素，以及可拼湊出隱藏訊息的特殊拼圖款式，增添蒐集與解鎖彩蛋的樂趣。包裝設計同樣充滿巧思。OREO以韓國街頭市集文化為靈感，融合熱鬧街景、特色美食與視覺元素，希望消費者從拿起產品的那一刻起，就能感受到韓國文化的活力與魅力。

OREO同步推出大型互動企劃「全球最大的應援信」，以粉絲文化中的寫信傳統為靈感，邀請全球粉絲透過期間限定聯名包裝上的QR Code，或至官方網站投稿數位應援信。所有粉絲留言將共同匯聚成一封橫跨世界各地的超大型應援信，參與者不僅能閱讀來自各國粉絲的祝福內容，還有機會獲得限定好禮及參與後續驚喜活動。

目前「OREO&BTS聯名餅乾」已於全聯、大全聯、家樂福等通路限量販售，黑糖煎餅口味推出單條裝、3條入盒裝與9包入袋裝，家樂福另推出原味夾心餅乾 × BTS版本同步開賣，開賣後銷售表現亮眼，家樂福表示開賣不到一週已售出首批約3成數量。無論是BTS粉絲、OREO愛好者，或喜歡嘗鮮的消費者，都可把握限量販售期間收藏這款兼具話題與紀念價值的聯名新品。

餅乾推出13款限定圖案，由BTS成員親自參與設計。圖／全聯福利中心提供

OREO奧利奧原味夾心餅乾 × BTS，家樂福量販首批限量1,800盒。圖／家樂福提供

OREO&BTS聯名餅乾同步推出多款不同包裝。圖／家樂福提供

OREO BTS聯名餅乾正式登台，全聯、大全聯熱賣中。圖／全聯福利中心提供