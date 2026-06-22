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從逾千件作品脫穎而出！ 台灣調香師謝凱薇勇奪香水奧斯卡「金梨獎」

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
調香師謝凱薇以台灣肖楠為主題，榮獲香水界奧斯卡（A+OA，簡稱金梨獎）的獨立原創大獎。圖/謝凱薇提供
調香師謝凱薇以台灣肖楠為主題，榮獲香水界奧斯卡（A+OA，簡稱金梨獎）的獨立原創大獎。圖/謝凱薇提供

被譽為「香水奧斯卡」的第12屆「藝術與嗅覺獎」（Art and Olfaction Awards，簡稱金梨獎）日前圓滿落幕，來自台灣的獨立香水品牌TERRA•T，由創意總監陳泱達（Terrence Chen）與調香師謝凱薇（Kaiwei Hsieh）聯手打造的作品《Ici, le pas s’arrête 凝山》，勇奪最高殊榮「獨立原創大獎」，不僅展現台灣原創香氛的軟實力，更是將島嶼風土成功轉譯為世界共通語言的絕佳證明。

金梨獎以近乎嚴苛的「匿名盲測」機制聞名，評審團不看品牌規模、不看行銷預算，更不參考市場銷量，唯一評分的標準就只有「氣味本身」。本屆賽事匯集來自全球48國、逾400個品牌，總計超過千件作品角逐，並由嗅覺科學家Luca Turin、知名香評作家 Denyse Beaulieu，以及日本 EDIT(h)、挪威Son Venin等國際知名香氛品牌創辦人組成跨領域的專家評審團。值得一提的是，NOSE WAY旗下品牌「TERRA•T」與「 DanLo 等路」，能在此競爭激烈中雙雙入圍已屬不易，而《Ici, le pas s’arrête 凝山》更是以黑馬之姿成功奪魁。

獲獎作品《Ici, le pas s’arrête 凝山》，在法文裡頭《Ici, le pas s’arrête》意指「停下腳步」，而調香師謝凱薇則賦予了它一個極具詩意的中文名—《凝山》；謝凱薇同時感性分享，這不僅是一款香水，更是她獻給母親、也是獻給台灣土地的一封情書：「當眾人嗅到木質與煙燻的森林氣息時，我看到的是一座名為『母親』的山。」，她也藉由作品探討了親情連結，「正如大山一般的安靜守候，以及理解生命終將遠行而選擇的溫柔放手。」

在香氣輪廓的編排上，《凝山》以台灣特有的「肖楠」作為靈魂核心；前調藉由快樂鼠尾草與薰衣草的輕盈，勾勒出孩童時期在山林間無憂無慮的奔跑與笑聲；中調則交織著雪茄與絲柏，象徵著成年後肩負的責任與生命的重量；最後尾韻以檀香、樺木與香桃木的悠遠餘韻，訴說著生命中最難的課題，最終的釋懷與最深的祝福。

此外，謝凱薇也是「ISSA 國際香氛藝術協會」教務長。她深知，要讓亞洲的氣味美學真正揚名國際，必須仰賴系統化的「正規調香教育」，為此，ISSA 致力於引進世界頂級資源，並成功取得法國格拉斯香水學院（GIP）於台灣、馬來西亞、新加坡三地的總代理權。

正是這種從原料科學剖析、化學結構推演到氣味美學建構的嚴格訓練，賦予了台灣調香師將「抽象情感」精準轉化為「具象氣味」的卓越能力，才能讓世界各地的評審，在不知「台灣肖楠」為何物的情況下，依然被其傳遞的深刻情感所打動。

謝凱薇創作《Ici, le pas s’arrête 凝山》選用了台灣肖楠，承載著安定、守護與精神性的象徵。圖/謝凱薇提供
謝凱薇創作《Ici, le pas s’arrête 凝山》選用了台灣肖楠，承載著安定、守護與精神性的象徵。圖/謝凱薇提供

被譽為「香水界奧斯卡」的第12屆「藝術與嗅覺獎」（Art and Olfaction Awards，簡稱金梨獎）日前圓滿落幕。圖/謝凱薇提供
被譽為「香水界奧斯卡」的第12屆「藝術與嗅覺獎」（Art and Olfaction Awards，簡稱金梨獎）日前圓滿落幕。圖/謝凱薇提供

調香師謝凱薇（Kaiwei Hsieh）(左)與NOSE WAY品牌創意總監陳泱達（Terrence Chen）攜手合作，頒獎人：日本香氛品牌 EDIT(h) 創辦人 Kentaro Kuzuwa(右) 。圖/謝凱薇提供
調香師謝凱薇（Kaiwei Hsieh）(左)與NOSE WAY品牌創意總監陳泱達（Terrence Chen）攜手合作，頒獎人：日本香氛品牌 EDIT(h) 創辦人 Kentaro Kuzuwa(右) 。圖/謝凱薇提供

奧斯卡 香水

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