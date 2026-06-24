波特羅《圓潤的魔法》首度登台 用118件膨脹美學看待世界

本次展覽規劃8大主題展區，完整呈現波特羅70餘年的創作歷程。其中《拉丁美洲》展區被視為理解其藝術世界的重要起點，波特羅始終深信「藝術若要走向世界，必先深植於本土」，因此作品中大量描繪音樂家、舞者、修女、軍人、權貴及市井人物，展現濃厚的拉丁美洲文化特色與生命力。

展覽同時呈現《鬥牛》、《宗教》與《靜物》等經典主題，反映波特羅如何將童年記憶轉化為創作養分。少年時期曾短暫進入鬥牛學校的他，深受鬥牛場戲劇張力吸引，因此創作大量鬥牛系列作品；而成長過程中的宗教文化，也成為他探索色彩與形式的重要題材。

波特羅以獨特圓潤風格描繪鬥牛場景，展現鬥牛文化的戲劇張力與生命能量。圖／聯合數位文創提供

波特羅最鮮明的特色來自對「體積」的極致追求。他曾說：「我畫的不是胖，而是對體積的讚美。」無論是一顆橘子、一把吉他、一只花瓶，甚至人物、動物與風景，在他的筆下都被賦予圓潤飽滿的形體，形成極具辨識度的藝術語言。李彥甫認為，波特羅最大的價值在於改變人們觀看世界的方式，「藝術最重要的功能，就是讓人從不同角度理解世界，而波特羅透過膨脹的體積與美學，做出了最棒的詮釋。」波特羅基金會共同總監、也是其女兒的Lina Botero表示，父親始終認為，一位藝術家能留給時代最珍貴的禮物，就是獨特的風格。

總統與總統夫人騎馬穿越香蕉園，呈現拉丁美洲權力階級的象徵與反諷意味。圖／聯合數位文創提供

適逢世界盃足球賽，而展覽中也有足球系列作品，同樣來自生活中的溫馨記憶，Lina Botero透露，父親經常看著孫子與外孫們在家中花園踢足球，因此創作出多幅足球主題作品。李彥甫也表示，看到一群圓圓的球員在踢球，讓我們用另一個角度看不同世界。

波特羅以孫子踢足球的日常為靈感，創作充滿童趣與溫暖情感的足球系列作品。圖／聯合數位文創提供

2023年9月波特羅在工作室中辭世，實現「創作到最後一刻」的心願。Lina Botero表示，基金會持續推動父親的藝術傳承，希望讓更多觀眾認識其創作理念。「父親一直相信，藝術應該帶給人快樂與愉悅，藝術本身就是一場生命的慶典。」

李彥甫也期待，台灣觀眾能透過此次展覽獲得全新的藝術體驗。他表示，相較於過去較常見的古典派或印象派展覽，波特羅作品帶來的是截然不同的觀看方式，希望觀眾走進展場後，能重新思考何謂美感、何謂藝術，並透過波特羅充滿幽默與想像力的創作，以全新的角度重新認識這個世界。

《圓潤的魔法 波特羅特展》

【展覽日期】2026.6.19-10.11

【展覽地點】國立中正紀念堂1展廳

【主辦單位】聯合數位文創

【協辦單位】國立中正紀念堂管理處

【授權單位】Fernando Botero Foundation

【售票連結】 https://reurl.cc/j6N4Ym

【展覽官網】 https://uevent.udnfunlife.com/boterotaipei

【展覽FB 】 https://www.facebook.com/boterotaipei/