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GD粉絲荷包再失守！ZO&FRIENDS發光一卡通限量登場 開賣時間快筆記

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ZO&FRIENDS發光一卡通、晶鑽卡限量登場。圖／一卡通提供
ZO&FRIENDS發光一卡通、晶鑽卡限量登場。圖／一卡通提供

粉絲真的收藏收不完！一卡通公司宣布攜手人氣角色ZO&FRIENDS推出全新限定票卡組合「《繽紛黑夜》發光一卡通」與「《閃耀星空》晶鑽一卡通」，將於6月24日上午11時起於OPENPOINT APP限量開賣，每套售價820元，預計再度掀起粉絲收藏熱潮。

ZO&FRIENDS是以G-DRAGON愛貓為發想所打造的聯名角色IP，以「因不完美而更完美」的理念深受粉絲喜愛。此次推出2款一卡通以夜晚星空為設計靈感，結合夢幻視覺與實用功能，讓日常通勤也能充滿儀式感。

其中，「《繽紛黑夜》發光一卡通」採用特殊發光設計，每次感應刷卡時，卡面上的小星星都會亮起柔和光芒，彷彿在夜色中點亮一盞溫暖燈火，為忙碌一天的通勤族帶來療癒陪伴。另一款「《閃耀星空》晶鑽一卡通」則運用高透光水晶元素與閃耀晶鑽細節，呈現如同繁星點點的夢幻效果，讓整張卡片宛如隨身攜帶的迷你星空。除了精緻票卡外，套組內還附贈ZO&FRIENDS專屬貼紙及硬卡殼，讓粉絲可依個人喜好自由裝飾，打造獨一無二的收藏風格。

一卡通公司表示，本次票卡採用PLUS晶片規格，搭配一卡通iPASS MONEY APP的票卡感應功能，可透過手機查詢餘額、交易紀錄及進行加值服務。持卡人不僅能搭乘捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等交通工具，也能應用於超商消費等多元支付場景，實現一卡暢行全台的便利生活。

此外，完成記名的一卡通票卡還可累積「一卡通綠點」，1點即可折抵1元消費，應用於交通搭乘、日常購物及生活繳費等多元用途，兼具收藏價值與實用功能。

《繽紛黑夜》發光一卡通。圖／一卡通提供
《繽紛黑夜》發光一卡通。圖／一卡通提供

《閃耀星空》晶鑽一卡通。圖／一卡通提供
《閃耀星空》晶鑽一卡通。圖／一卡通提供

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