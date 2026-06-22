韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》9月首度登台

準備好你的尖叫聲！在韓國首爾大學路掀起熱潮、榮獲觀眾滿意度第一名的《Hunky Show》將於9月19日、9月20日首度來台，於台北西門町WESTAR演出！《Hunky Show》除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗。而這場結合「極致性感、爆笑喜劇、現場互動」的感官盛宴即將引爆全台，邀請所有渴望解放壓力、大飽眼福的觀眾鎖定購票資訊，準備迎接最令人心跳加速的狂歡之夜！韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》早鳥限時限量優惠將於 6 月 26 日（五）中午 12 點於 udn 售票網準時開賣！

觀眾好評NO.1喜劇猛男秀，不用飛韓國就看的到！

《Hunky Show》是一部兼具視覺張力與劇情魅力的音樂喜劇秀，集結多位擁有專業舞台背景與精實身材的演員，以流行音樂、街舞、性感舞蹈等多元表演形式輪番登場。故事主軸圍繞在充滿都會感的酒吧中，透過不同演員的角色設定與情境橋段大秀舞台魅力。劇中將有留學生、Youtuber、魅力男、警衛等個性鮮明的酒吧工作人員登場，同時也能欣賞到警察、消防員等多樣化主題的精彩表演。而除了歌舞表演之外，更注入特有的韓式幽默與生動演技。豐富的情境鋪陳，讓即使是從未觀賞過猛男秀演出的觀眾，也能在充滿喜劇節奏中開懷大笑、輕鬆投入！

作為韓國歐膩們口耳相傳「一生必看一次」的《Hunky Show》，在首爾與釜山皆創下極高的票房與口碑，在各大旅遊平台上更是狂飆五星好評。許多觀眾看完紛紛盛讚：「表演性感卻不流於俗套，好笑又好看！」、「一場秀同時滿足了舞台劇的精緻與猛男秀的狂熱！」，而《Hunky Show》原班人馬也將於今年9月首度來台演出，不用飛韓國就可以觀賞到好評NO.1的喜劇猛男秀，本次演出更特別搭配中文字幕，讓觀眾在享受精彩演出與互動之餘，也能輕鬆掌握劇情發展與角色魅力，零距離感受 Lolo BAR 的歡樂氛圍，台灣歐膩們絕對不能錯過！

《Hunky Show》演出福利滿滿，演員會頻繁與台下觀眾互動，從頭嗨到尾絕無冷場。圖／ARA Company 提供

滿滿互動環節！沉浸式感受被鮮肉簇擁的心動氛圍

除了舞台上的精彩演出，《Hunky Show》最令人期待的亮點之一，莫過於高密度、充滿驚喜的現場互動環節！演出過程中，演員將於特定橋段隨機邀請幸運觀眾登上舞台，化身情境劇中的主角，親身體驗被頂級鮮肉圍繞的獨家待遇。不僅如此，演員們更會走下舞台，穿梭於觀眾席之間，進行近距離的熱情交流，讓每位觀眾都有機會成為演出的一部分。精彩逗趣的情境橋段結合沉浸式互動體驗，點燃全場熱度，帶領觀眾拋開拘束與壓力，盡情投入歡樂氛圍之中。準備好釋放真實自我，在歡笑與心動之間享受一場前所未有的感官派對！

高票區福利大放送！購買VVIP再加碼與全體演員合照機會

為回饋廣大粉絲支持，本次主辦單位也特別針對VVIP及VIP票區規劃多項限定活動與紀念贈品，期望讓每位到場支持的觀眾都能感受到滿滿誠意，並與演員共同創造珍貴且難忘的美好回憶。

凡購買VVIP票區的觀眾，於演出結束後可參與專屬福利活動，包括與8位演員進行近距離團體合照，留下珍貴回憶；同時還可參加演後送別福利環節，近距離向喜愛的演員表達支持與祝福。此外，VVIP觀眾還可獲得限定小卡組一套，作為本次活動的專屬紀念收藏。

VIP票區觀眾同樣享有精彩福利，主辦單位將從VIP票區觀眾中抽出80位幸運觀眾，參加演後送別福利環節，所有VIP票區觀眾亦可獲得限定小卡組一套。

此次主辦單位將這份快樂搬來台灣，不論是想與好友一同揪團紓壓，還是單純追求極致的娛樂享受，這都將是一場最嗨、最火熱的狂歡派對！想要大飽眼福、體驗心跳加速的互動嗎？「韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》」早鳥限時最低優惠將於6 月 26 日（五）中午 12 點在 udn 售票網（https://pse.is/97krxs）準時開賣！由韓國歐巴們帶來的全新觀演體驗，將帶領觀眾走進釋放壓力與盡情狂歡的都會酒吧，不想錯過與猛男們親密互動的機會，趕緊為自己預約一場釋放靈魂的盛宴！

《Hunky Show》故事主軸圍繞在充滿都會感的酒吧中，透過不同演員的角色設定與情境橋段大秀舞台魅力。圖／ARA Company 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【演出資訊】

韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》

演出時間：2026年9月19日 至 2026年9月20日，共六場

演出地點：WESTAR（地址：臺北市萬華區漢中街116號8樓）

購票連結： udn售票網 https://pse.is/97krxs （早鳥折扣期間 6/26（五）中午12點~7/15（三）23:59）

粉絲專頁： https://www.facebook.com/udnperformance

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/hunkyshow2026

客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）

票種名稱：$3,200（VVIP 今晚不想回家區）／$2,700（VIP 今晚有點暈船區）／$2,200（A 今晚稍稍曖昧區）／$1,800（B 今晚我先冷靜區）／$900（輪椅席及輪椅陪同席）

主辦單位：聯合數位文創

製作單位：ARA Company

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康