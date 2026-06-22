跨越時空的埃及熱！看梵克雅寶以當代視角重繪迷人埃及

有些創新期許未來、看見可能；有些則回顧歷史，從中詮釋出嶄新宇宙。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全新Fascinating Egypt高級珠寶系列，便是以獨特視角、情感敘事與非凡工藝，帶領我們用當代眼光，重新感受古埃及跨時代的魅力。

全球首發表選在巴黎塞納河畔最富傳奇色彩的歷史地標Hôtel Mona Bismarck舉辦，穿過如埃及神廟裝飾的狹窄入口，金色沙漠色調與金字塔裝飾映襯珠寶，帶出經典埃及印象，可當走近鑑賞時又會發現，作品設計很埃及但又不盡然。

靈感來源是埃及，也不是埃及

「這個系列精準來說並不是關於埃及或其古蹟遺產，而是歷史上各時期的文化與藝術浪潮，究竟如何看待埃及」，梵克雅寶國際市場及傳播總監Jean Bienaymé坦言，品牌並沒有為此專程赴埃及考察。取材靈感從古羅馬時期、文藝復興、19世紀商博良解密象形文字到20世紀初的「埃及熱(Egyptomania)」，甚至涵蓋近代電影、攝影、劇院與流行文化，當然還有品牌與埃及的淵源。

1906年創立的梵克雅寶，正值藝文界對古埃及文明再度感到興趣，1920年代便於埃及熱啟發下創作許多結合裝飾藝術的作品，以拱頂式切割的珍貴彩色寶石為主，彰顯人物和動物形態；1930至1950年代作品深獲埃及王室青睞，並為埃及法絲婭公主製作婚禮珠寶。不只有傳承的歷史檔案，現代流行文化中的埃及主題，如美國流行樂天后雪兒(Cher)在1988年推出香水時所做的埃及豔后造型、1994年科幻電影《星際奇兵》的金字塔等都是靈感來源。

Fascinating Egypt系列並非刻板重現埃及風格，而是一場跨越時空的文化交織。是梵克雅寶透過漫長藝術史的濾鏡，借用了不同文化浪潮的眼光，折射出埃及最迷人的鏡像。

卓越工藝與寶石配色

Fascinating Egypt高級珠寶系列歷時五年打造，180件作品融合寫實和抽象手法演繹埃及的動植物、人物神祉和圖像文字。工藝上，大量運用獨有的「Mystery Set 隱密式鑲嵌」技術，鑲座完全隱沒，讓寶石呈現絲絨質感；部分寶石更在鑲嵌後進行二次切割，以確保形狀與鑲座吻合，另運用到雕刻、鐫刻、錘鍱和嵌花等多重技術；項鍊及手鍊複雜的鉸接結構則確保鍊身柔軟，能舒適佩戴。

頂尖的選石與配色也是一大特色。紅寶石、藍寶石、祖母綠等珍貴寶石與青金石、綠松石等硬質寶石混搭，在寶石質地與色澤強烈對比下，浮現異域情調的斑斕畫面。色彩組合也並非隨機，而是呼應古埃及文明中的色彩學，如綠色象徵重新與生機、紅色代表力量。

引人入勝的創意與幽默

氣勢恢宏，鑲嵌珍貴寶石並融入轉換式設計的Déesse ailée Mystérieuse項鍊，被梵克雅寶全球總裁及首席執行官Catherine Renier視為集合品牌經典元素的代表之作。此次數量極多的胸針，則被認為是最能展現品牌創意、想像力與傳承的靈魂作品，「就像是為創意而生的畫布」。

神話中的貝努鳥(Bennu)和獸首神祉、古埃及著名蓮花圖像、如雕塑般的法老與埃及豔后人像造型，以及古埃及象形文字殘片等全都透過胸針靈動展現。

此外，透過手鐲演繹動人的古埃及壁畫，科幻的金字塔或普普藝術的法老像，無不引人浮想並沉浸於古埃及世界，再看到代表埃及豔后編髮的耳環時，忍不住會心一笑。系列每一件作品背面都飾有代表「Van Cleef & Arpels」簡寫字符的象形文字鐫刻圖騰，並以埃及法老使用的王名框圍攏，成為此次展中最神秘的驚喜彩蛋。

Coiffe merveilleuse耳環幽默描繪埃及豔后後腦杓的編髮，黃K金鑲嵌青金石、鑽石。圖/梵克雅寶提供

Paysage merveilleux手鐲靈感來自科幻電影中的金字塔，黃K金與白K金鑲嵌藍寶石、黑色尖晶石。圖/梵克雅寶提供

Fascinating Egypt高級珠寶系列歷史5年製作，用當代眼光，重新演繹古埃及跨時代的魅力。Vénus égyptienne胸針、Élévation précieuse可拆式吊墜耳環。圖/梵克雅寶提供

埃及豔后側面像胸針，結合多種切割形狀與顏色的寶石。陳若齡／攝影

Fragment de beauté胸針如一塊古埃及象形文字碎片，黃K金與白K金鑲嵌、一顆5.82克拉枕形靛藍碧璽、青金石、鑽石。 圖/梵克雅寶提供

Paysage royal手鐲，將法老像結合普普藝術。每件作品背面都飾有品牌簡寫字符的象形鐫刻圖騰。圖/梵克雅寶提供

Fleur de lotus Mystérieuse胸針勾勒並蒂蓮花，玫瑰金、黃K金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石。圖/梵克雅寶提供

Beauté légendaire 項鍊，K金弧線交錯構成花環胸飾造型，雙鉸接結構讓鍊身柔軟靈動，白K金、黃K金鑲嵌一顆10.02克拉枕形艷彩黃鑽主石。圖/梵克雅寶提供

Bénou Mystérieux胸針重塑古埃及神話中象徵太陽神靈魂的貝努鳥，鑲嵌一顆2.63克拉梨形DIF級主鑽，一顆重4.08克拉的橢圓形錳鋁石榴石。圖/梵克雅寶提供

Pharaon éternel胸針，再現古埃及人像造型致敬法老王，黃K金、白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖/梵克雅寶提供

巴黎發表現場以金字塔和金色沙漠色調展示映襯珠寶。陳若齡／攝影

以古埃及神祇羽翼為靈感的Déesse ailée Mystérieuse項鍊，玫瑰金、白K金、黃K金鑲嵌兩顆分別重14.05及2.07克拉的DFL級2A類梨形鑽石主石，並採用傳統隱密式鑲嵌紅寶石糅合雪花式鋪鑲美鑽，項鍊主石可轉換成戒指佩戴，被視為集合品牌標誌性工藝與創意大成之作。圖/梵克雅寶提供

Équilibre sacré可拆式耳環，設計靈感源自古埃及文化符號，巧妙融合形狀和顏色各異的寶石，黃K金、白K金鑲嵌兩顆各重5.54和5.06克拉的祖母綠式切割尚比亞祖母綠。圖/梵克雅寶提供

Ornement de saphir 可轉換式長項鍊，以古墓胸飾及1920年代的長項鍊為靈感，色彩則連結到1980年代義大利孟菲斯設計，鑲嵌一顆6.59克拉橢圓形斯里蘭卡藍寶石主石。 圖/梵克雅寶提供

Divination céleste戒指，玫瑰金鑲嵌藍寶石、鑽石，轉動戒面可浮現象形圖騰。圖/梵克雅寶提供

Origine系列雞尾酒戒指，進一步探索古埃及象形文字。將代表三種自然元素的字符化作風格化圖騰，黃K金與白K金分別鑲嵌一顆8.71 克拉斯里蘭卡藍寶石及一顆5.0克拉莫三比克紅寶石，戒環鐫刻放射飾紋，象徵太陽日冕。圖/梵克雅寶提供