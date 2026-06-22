跨越時空的埃及熱！看梵克雅寶以當代視角重繪迷人埃及
有些創新期許未來、看見可能；有些則回顧歷史，從中詮釋出嶄新宇宙。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全新Fascinating Egypt高級珠寶系列，便是以獨特視角、情感敘事與非凡工藝，帶領我們用當代眼光，重新感受古埃及跨時代的魅力。
全球首發表選在巴黎塞納河畔最富傳奇色彩的歷史地標Hôtel Mona Bismarck舉辦，穿過如埃及神廟裝飾的狹窄入口，金色沙漠色調與金字塔裝飾映襯珠寶，帶出經典埃及印象，可當走近鑑賞時又會發現，作品設計很埃及但又不盡然。
靈感來源是埃及，也不是埃及
「這個系列精準來說並不是關於埃及或其古蹟遺產，而是歷史上各時期的文化與藝術浪潮，究竟如何看待埃及」，梵克雅寶國際市場及傳播總監Jean Bienaymé坦言，品牌並沒有為此專程赴埃及考察。取材靈感從古羅馬時期、文藝復興、19世紀商博良解密象形文字到20世紀初的「埃及熱(Egyptomania)」，甚至涵蓋近代電影、攝影、劇院與流行文化，當然還有品牌與埃及的淵源。
1906年創立的梵克雅寶，正值藝文界對古埃及文明再度感到興趣，1920年代便於埃及熱啟發下創作許多結合裝飾藝術的作品，以拱頂式切割的珍貴彩色寶石為主，彰顯人物和動物形態；1930至1950年代作品深獲埃及王室青睞，並為埃及法絲婭公主製作婚禮珠寶。不只有傳承的歷史檔案，現代流行文化中的埃及主題，如美國流行樂天后雪兒(Cher)在1988年推出香水時所做的埃及豔后造型、1994年科幻電影《星際奇兵》的金字塔等都是靈感來源。
Fascinating Egypt系列並非刻板重現埃及風格，而是一場跨越時空的文化交織。是梵克雅寶透過漫長藝術史的濾鏡，借用了不同文化浪潮的眼光，折射出埃及最迷人的鏡像。
卓越工藝與寶石配色
Fascinating Egypt高級珠寶系列歷時五年打造，180件作品融合寫實和抽象手法演繹埃及的動植物、人物神祉和圖像文字。工藝上，大量運用獨有的「Mystery Set 隱密式鑲嵌」技術，鑲座完全隱沒，讓寶石呈現絲絨質感；部分寶石更在鑲嵌後進行二次切割，以確保形狀與鑲座吻合，另運用到雕刻、鐫刻、錘鍱和嵌花等多重技術；項鍊及手鍊複雜的鉸接結構則確保鍊身柔軟，能舒適佩戴。
頂尖的選石與配色也是一大特色。紅寶石、藍寶石、祖母綠等珍貴寶石與青金石、綠松石等硬質寶石混搭，在寶石質地與色澤強烈對比下，浮現異域情調的斑斕畫面。色彩組合也並非隨機，而是呼應古埃及文明中的色彩學，如綠色象徵重新與生機、紅色代表力量。
引人入勝的創意與幽默
氣勢恢宏，鑲嵌珍貴寶石並融入轉換式設計的Déesse ailée Mystérieuse項鍊，被梵克雅寶全球總裁及首席執行官Catherine Renier視為集合品牌經典元素的代表之作。此次數量極多的胸針，則被認為是最能展現品牌創意、想像力與傳承的靈魂作品，「就像是為創意而生的畫布」。
神話中的貝努鳥(Bennu)和獸首神祉、古埃及著名蓮花圖像、如雕塑般的法老與埃及豔后人像造型，以及古埃及象形文字殘片等全都透過胸針靈動展現。
此外，透過手鐲演繹動人的古埃及壁畫，科幻的金字塔或普普藝術的法老像，無不引人浮想並沉浸於古埃及世界，再看到代表埃及豔后編髮的耳環時，忍不住會心一笑。系列每一件作品背面都飾有代表「Van Cleef & Arpels」簡寫字符的象形文字鐫刻圖騰，並以埃及法老使用的王名框圍攏，成為此次展中最神秘的驚喜彩蛋。
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