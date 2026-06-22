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微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風南京。圖／摘自google map
微風南京。圖／摘自google map

最近如果前往南京敦北商圈的微風南京逛街，走到3、4樓時你可能會很納悶疑惑，為何以前熟悉的品牌不見了，甚至出現「環亞廣場」在此服務的指標，微風南京過往經營樓層範圍縮水至B2至2樓，象徵百貨服務門面的微風南京服務台也遷移至B1。

面對館內空間大變動，微風集團回應證實，由於微風南京所在地「環亞大樓」正準備都更程序，微風與房東富邦人壽的租約於今年4月底到期時，微風決定不再續租3樓與4樓，並正式將空間還給富邦人壽，此舉是為了都更按照時程陸續做準備。

這棟包含微風南京、茹曦酒店在內的「環亞大樓」，屋齡已超過40年。目前，富邦人壽持有環亞大樓94%的所有權是最大業主；另凱基人壽及龍亨酒店各占約4％及2％的產權。富邦人壽已於2024年9月正式送出都更申請案，根據最新計畫進度，預計將於2027年正式動工，整個都更工期預估將長達10年。

微風南京百貨、茹曦酒店所在的環亞大樓屋齡逾40年歷史，富邦人壽持有環亞大樓約94％的所有權是最大業主，另外凱基人壽及龍亨酒店各占約4％及2％的產權，富邦人壽於2024年9月送出都更申請案，依計畫約於2027年動工，工期可能長10年。

隨著都更動工日逼近，微風南京未來勢必將面臨減少一個實體據點。微風指出，目前仍會持續尋覓看新點、進行展店評估；至於環亞大樓都更完成後，微風是否會重返該地段繼續承租營運？微風語帶保留表示，屆時仍須視未來的市場環境變化、商業條件等綜合因素再行考量。

微風南京近期新櫃動態則是日本母嬰童裝品牌「西松屋」將進駐微風南京2樓，為北部首店、預計今年8月開出近300坪店鋪，而微風南京2樓原本的Breeze Super微風超市將移至B2，空間約90坪，朝向精緻化、輕量化發展，與其他餐飲結合。

微風南京的3、4樓目前已非微風承租範圍。圖／讀者提供
微風南京的3、4樓目前已非微風承租範圍。圖／讀者提供

微風南京的3、4樓目前已非微風承租範圍。圖／讀者提供
微風南京的3、4樓目前已非微風承租範圍。圖／讀者提供

都更 富邦人壽 微風集團 百貨

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