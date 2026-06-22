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王偉忠主演舞台劇《謝謝大家收看》即將封箱 80年代巨星孫小毛復出江湖

聯合新聞網／ 聯合數位文創

王偉忠監製、主演，廣受各界好評的舞台劇《謝謝大家收看》，即將於今年六月底在台中中山堂迎來最後的封箱演出。劇中角色除了于子育、郭子乾，還有個很特別的「80年代巨星」，就是王偉忠在四十二年前做兒童節目《嘎嘎嗚啦啦》時打造的木偶孫小毛，孫小毛當時深受小朋友喜愛，人手一隻，可說是「80年代拉布布」，風靡兒童界。

王偉忠表示，當年會做偶，是因為兒童節目預算少，請了陶大偉，就請不起跟他搭檔多年的孫越，所以到日本訂製了一隻很像孫越的偶，就是孫小毛，跟「陶叔叔」搭檔，孫小毛性格很好笑有趣，當年還差點入圍金鐘獎最佳兒童節目主持人獎！愛說實話、愛闖禍的孫小毛是當年許多兒童的好朋友，當年還授權飲料、零食等商品，也製作版權娃娃，王偉忠笑說，他們就靠著孫小毛賺進第一桶金！

孫小毛在《謝謝大家收看》劇中時時陪伴王偉忠聊天、說故事，操偶藝術家邱米溱透過巧妙的手法，讓孫小毛的演出又可愛又鮮活，還會唱歌跳舞，很多觀眾都覺得太驚奇了，想近距離看看到底是怎麼回事！

從第一次主持電視節目至今四十二年，孫小毛年紀也不小了，王偉忠特別製作頭髮灰白的「孫老毛」，一老一少兩隻偶都會加入舞台劇的演出，看兩偶講起話來百無禁忌，讓這齣真人演出的舞台劇增添許多童趣，這齣舞台劇六月底演完後封箱，請觀眾盡速購票，把握機會看看孫小毛本尊的風采。

《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創主辦，售票請洽 udn售票網

王偉忠 舞台劇 孫越

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