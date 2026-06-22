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SNOOPY「奧拉夫趴趴」3D一卡通 6月24日開賣

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
iPASS一卡通把《花生漫畫》家族裡的「呆萌擔當」奧拉夫 Olaf化身超療癒的「SNOOPY《奧拉夫趴趴》3D造型一卡通」，每張售價499元，於 6 月 24 日起於全家便利商店門市正式開賣。照片／一卡通提供
iPASS一卡通把《花生漫畫》家族裡的「呆萌擔當」奧拉夫 Olaf化身超療癒的「SNOOPY《奧拉夫趴趴》3D造型一卡通」，每張售價499元，於 6 月 24 日起於全家便利商店門市正式開賣。照片／一卡通提供

史努比粉這波真的還能冷靜嗎？荷包警報再次響起！iPASS一卡通這次把「花生漫畫」家族裡的「呆萌擔當」奧拉夫 Olaf 請出來，化身超療癒的「SNOOPY《奧拉夫趴趴》3D造型一卡通」，胖嘟嘟趴地模樣神還原，一登場就讓粉絲們少女心瞬間失守！

一卡通公司指出，這次推出的「SNOOPY《奧拉夫趴趴》3D造型一卡通」，完美重現奧拉夫慵懶趴著的經典姿態，圓滾滾身形搭配立體造型設計，整體就像一隻迷你公仔直接掛在包包上，不只療癒爆棚，更是收藏控絕對想收的可愛小物。

而且這次可不只是靠顏值取勝！「SNOOPY《奧拉夫趴趴》3D造型一卡通」內建升級版「一卡通 PLUS 晶片」，兼具收藏與實用功能。不論是搭乘捷運、公車、台鐵、高鐵、渡輪，還是騎乘 YouBike 2.0，都能輕鬆感應使用，真正實現「一卡通行，暢行全台」的便利生活。

搭配「iPASS MONEY」APP 票卡感應機功能，還能隨時進行票卡加值、查詢餘額與即時交易紀錄，手機靠一下就能幫奧拉夫「餵飽飽」，讓這隻軟萌小狗一路陪伴你的日常通勤與生活支付。

目前 iPASS MONEY 電子支付用戶已突破 720 萬人，為全台最多人使用的電子支付品牌之一。這次iPASS一卡通更將實用性再升級，只要將卡片完成記名，還能同步累積「一卡通綠點」，1點等同現金1元，點數可在APP上事後折抵交通、消費與生活繳費，讓粉絲不只收藏可愛，更能把療癒感真正帶進生活日常。

這款讓人無法抗拒的「SNOOPY《奧拉夫趴趴》3D造型一卡通」，每張售價499元，於 6 月 24 日起於全家便利商店 門市正式開賣。

一卡通 顏值

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