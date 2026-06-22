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全聯搶攻BTS粉絲經濟 開賣限定聯名OREO韓國話題新品登場
零售通路持續搶攻年輕消費市場，全聯近期再打韓流牌，22日宣布引進期間限定「OREO × BTS聯名餅乾」，不僅首度推出象徵韓國人氣天團BTS的紫色餅乾外層，更結合韓國經典黑糖餅風味，瞄準BTS粉絲（ARMY）與話題新品商機。
全聯表示，此次新品最大亮點之一，是將韓國街頭小吃黑糖餅元素融入OREO經典夾心餅乾，打造全新黑糖煎餅風味內餡，希望透過韓式風味吸引消費者嘗鮮。
除新口味外，此次聯名也首度推出紫色OREO餅乾外層，呼應BTS與全球粉絲ARMY間具代表性的紫色文化。產品同步設計13款限定圖案，包含成員名字、應援棒等專屬元素，並加入隱藏版拼圖設計，提高收藏與互動性。
市場觀察，近年零售通路持續透過IP聯名商品帶動年輕客群消費，尤其韓流相關商品在台灣市場具高度話題性，從食品、飲料到周邊商品皆成為吸客重要工具。全聯近年也持續透過異業合作與限定商品策略，強化年輕消費者進店意願。
全聯指出，「OREO × BTS聯名餅乾」即日起於全台全聯及大全聯門市限量開賣，採限量供應、售完為止。
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