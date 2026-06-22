全聯搶攻BTS粉絲經濟 開賣限定聯名OREO韓國話題新品登場

夏天一到，不少人以為皮膚泛紅、起水泡只是曬傷惹的禍。黃軒醫師近日在臉書粉專分享，最近門診帶狀疱疹患者明顯增加，一名50多歲婦人日前因左側胸口劇烈疼痛前來求診，形容痛感「像被火燒一樣」，甚至連輕輕碰觸都難以忍受。由於前一天才到海邊遊玩，她原本以為只是曬傷，後來又懷疑是肌肉拉傷，甚至貼上痠痛貼布，直到隔天胸口與背部陸續冒出一顆顆透明小水泡，才發現罪魁禍首其實是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

2026-06-22 12:51