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肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌
連鎖速食肯德基再出奇招，把社群熱梗直接變成真實商機。肯德基22日宣布，將於6月27日首度發起「國際蛋撻日（International Egg Tart Day）」，並同步推出全台首間、一日限定「蛋撻專賣店」，讓長年被網友戲稱「被炸雞耽誤的蛋撻店」正式走出留言區，成為最新話題行銷事件。
肯德基蛋撻向來擁有高人氣，近年在社群平台上，「肯德基根本是被炸雞耽誤的蛋撻店」更成為網友討論度極高的經典迷因（meme）。此次品牌直接接球，不僅首度打造「國際蛋撻日」，更進一步將蛋撻從配角推上主舞台，展現搶攻甜點市場企圖。
據了解，6月27日快閃登場的「蛋撻專賣店」，將全面顛覆既有菜單設計，推出蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥、蛋撻烤布蕾等創意新品，從主餐到甜點全面「蛋撻化」，主打讓蛋撻正式接管肯德基菜單。
除了限定新品外，肯德基也將同步推出「買蛋撻送炸雞」優惠方案，刻意翻轉過去消費者熟悉的炸雞主角定位，讓蛋撻成為當天絕對主角。
市場觀察，速食業近年競爭已從傳統餐點延伸至甜點、副餐與社群話題行銷，麥當勞、漢堡王、肯德基近年均持續透過限定商品與話題操作帶動年輕族群互動。此次肯德基直接將網友多年熱梗轉化為實體活動，也顯示品牌正持續強化社群聲量與年輕消費市場布局。
肯德基表示，一日限定「蛋撻專賣店」將於6月27日正式快閃登場，邀請消費者共同見證這家從網路留言區誕生的特殊門市。
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