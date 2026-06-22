BTS 聯名 OREO 來了！紫色款首度亮相、13款限定圖案吸睛

ARMY準備開搶！OREO攜手韓流天團BTS推出期間限定「OREO&BTS聯名餅乾」，將韓國經典街頭小吃黑糖餅的香甜風味融入OREO經典夾心餅乾中，打造全新黑糖煎餅風味內餡，甜而不膩的韓式滋味，讓粉絲不用飛韓國也能感受道地風味。

除了全新口味外，這次聯名最大亮點莫過於品牌首度推出的紫色OREO餅乾外層，象徵BTS與全球粉絲ARMY之間的深厚情感。餅乾更推出13款限定圖案，由BTS成員親自參與設計，包含成員名字、BTS應援棒等專屬元素，還有隱藏版拼圖設計，讓粉絲在享用零食的同時，也能體驗蒐集與解鎖彩蛋的樂趣。

此次聯名靈感源自BTS成員共同的童年回憶，將喜愛的OREO與家鄉熟悉的黑糖餅結合，透過全新風味向全球分享韓國特色美食文化。從口味、造型到包裝設計，都融入滿滿韓流元素與粉絲專屬巧思，不僅是零食新品，更是值得收藏的限定紀念商品。「OREO&BTS聯名餅乾」已於15日起限量上市，即日起可於全聯、大全聯購買，數量有限、售完為止。